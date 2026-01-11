蔡依林後台見了CORTIS！網笑哭：趙雨凡出生我們在唱〈野蠻遊戲〉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。典禮邀來台灣嘉賓蔡依林、許光漢到場頒獎，兩人現身時引起觀眾熱烈歡呼聲，而他們後台也同時與「最佳新人獎」得主CORTIS拍照，照片釋出後，掀起熱烈迴響。

▲▼蔡依林後台見了CORTIS，網笑哭「趙雨凡出生，我們在唱〈野蠻遊戲〉」。（圖／翻攝自CORTIS、蔡依林IG）



蔡依林剛唱完大巨蛋3場演唱會，10日重返該場地，這次不是以歌手身份，而是以前輩頒獎人身份，她頒發新人獎給CORTIS、ALLDAY PROJECT，有趣的是，CORTIS其中成員趙雨凡出生於台北，從小在台北長大，兩人同框現身頒獎典禮令，網路上不少粉絲感動直呼「趙雨凡出生那年（2005年），我們在唱〈野蠻遊戲〉」、「趙雨凡應該也是聽過蔡依林的歌」。

▲許光漢也有合照CORTIS。（圖／翻攝自CORTIS IG）



蔡依林親自頒獎給CORTIS，官方也同步釋出她與CORTIS趙雨凡、安乾鎬的合照，3人對著鏡頭比著YA，音樂交流跨越國際，後台合照令粉絲驚喜不已。另外，CORTIS官方也加碼釋出趙雨凡、安乾鎬與許光漢的合照，並寫下「很開心在台北見面」，彩蛋合照同樣掀起熱議。

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。