獨／378萬網紅Vir人在花蓮！身旁還有百萬網紅　愛上台啤：每天必喝

記者吳睿慈／台北報導

南韓超人氣穿搭網紅Vir（비르）擁有378萬粉絲追蹤，長相帥氣又會打扮，在台知名度極高。他近幾天驚喜出現於花蓮，身旁還有人氣網紅shinsama與知名舞者Park Dong Ju，3人所到之處都會引起騷動，更有不少粉絲認出他們搶著合照。3人稍早接受《ETtoday》電訪，開心地表示「第一次來台灣，花蓮風景很美，下次還想來」。

▲▼Vir、Shinsama、Park Dong Ju來到花蓮旅遊。（圖／童心娛樂提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Vir、Shinsama、Park Dong Ju這回來台一共4天3夜，前往花蓮體驗大自然風景，隸屬於Cube旗下藝人的Park Dong Ju開心地表示：「我是第一次來台灣，抵達的時候覺得（花蓮）風景超漂亮，加上我很喜歡吃東西，這裡的食物很好吃，最喜歡的是人都很親切，尤其是有不少人認出我們，大家都很親切。」Park Dong Ju也透露，他們去吃了薑母鴨，「我們吃了火鍋，很特別是在甕裡煮，健康的味道很好吃。」

▲▼Vir、Shinsama、Park Dong Ju所到之處掀起熱議。（圖／童心娛樂提供）



Shinsama有「TikTok孔劉」封號，他接到電話則是開心地喊：「我下次還想來（花蓮）！」他以「水果味雪碧」形容蘋果西打，直呼「非常好喝」，其中，讓他最印象深刻的就是金牌啤酒，他笑說：「非常好喝，我們每天必喝！」Vir則是收到粉絲送的原住民小米酒，相當喜歡，他與Shinsama兩人都對於台灣啤酒讚不絕口。

▲Vir、Shinsama、Park Dong Ju直呼下次還想來。（圖／童心娛樂提供）



此行預計待4天3夜，他們去了理想大地星巴克、七星潭、鯉魚潭、東大門夜市，把花蓮該吃的、該玩的全部逛遍，Shinsama也分享，「我們有吃到鳳梨酥，很好吃。」工作人員特地送了花蓮麻糬、鳳梨酥，以及特產將軍府的辣椒餅。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。