運將碎念「埋骨法術」突反鎖車門！中信女孩搭車遇驚魂：報警救我

怡琪是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，近日格外引起討論的是，她前幾天搭乘高鐵北上後，隨即轉乘排班計程車前往目的地，結果上車後卻是驚魂的開始。司機大姐不僅沿路喃喃自語神祕內容，甚至在她要求下車時無預警反鎖車門，讓她驚恐直呼：「一大早的是真的直接被嚇醒。」

▲怡琪搭計程車遇到詭異司機。（圖／翻攝自Threads／ichi.527）



怡琪透露上車後不久就發現，司機全程發出微小的喃喃自語聲，起初她以為對方是在說故事或唸經，因此並未多想，直到聽見關鍵字後才警覺不對勁，「她開始說什麼『埋骨、法術』，我耳朵開始豎起」，更讓她感到毛骨悚然的是，當她再次報出目的地地址時，司機才使用第二台手機輸入導航，詭異行徑讓她決定提前下車。

▲怡琪拍下司機的執業登記證，傳給即將碰面排練的夥伴們。（圖／翻攝自Instagram／ichi.527）



為了脫離困境，怡琪向司機謊稱突然有事要找朋友，詢問是否能在路邊放她下車，沒想到對方不但不予理會，甚至做出令人心驚膽顫的舉動，「最可怕的是她在我說完這句話之後把門上鎖了。」

面對這個危機，怡琪趕緊拍下司機的執業登記證，傳給即將碰面排練的夥伴們，「請她們萬一我幾分鐘後沒到要報警救我。」而在路程中，司機的行為愈發怪異，不僅在停紅燈時敲擊窗戶與打擋桿，甚至會在非紅燈路段無故突然停車，讓車內氣氛緊張到極點。

▲怡琪完全被嚇醒。（圖／翻攝自Instagram／ichi.527）



怡琪好不容易可以下車了，但在離開前，司機大姐竟語出驚人地宣稱：「我是被國防部侵害的、植入了電子、我是電子機器人」，一連串離奇的發言讓她更害怕了，「趕快下車趕快跑」，並在事後將這段毛骨悚然的過程記錄下來，提醒大眾搭車時務必注意自身安全。

怡琪Threads全文：

今天一如往常的一早北上

下了高鐵很順地走去排班計程車

一上車也直接說：「您好 我要去哪裡哪裡～～謝謝您」

然後車子就出發了，也是我被驚醒的開始

首先是司機大姐全程用喃喃自語的聲音在講話

一開始我以為她在說故事、或是念經，就也沒有太大的反應（畢竟我也沒有很仔細聽）

直到她開始說什麼「埋骨、法術」，我耳朵開始豎起⋯⋯接著她用等同的聲音說「妳說你要去哪？」

我再報了一次地址，她才用了她的第二台手機輸入地址

接著我越想越毛，於是我跟她說「不好意思我突然想到我還有事情，要找一下朋友，可以前面路邊放我下嗎」

但沒得到回應，她繼續開

這不是最可怕的，最可怕的是她在我說完這句話之後把門上鎖了⋯⋯⋯⋯⋯

然後我我趕快拍下司機的登記證傳給等一下要一起排練的姐妹們，請她們萬一我幾分鐘後沒到要報警救我

然後司機大姐停紅燈的時候還敲窗戶⋯或敲打檔桿⋯⋯⋯還會開一開突然停下（不是紅燈）

下車前她甚至說：「我是被國防部侵害的、植入了電子、我是電子機器人blablabla 」反正我是趕快下車趕快跑

一大早的是真的直接被嚇醒⋯⋯⋯

最後附上車牌供大家注意驚嚇

但如果不害怕就沒關係