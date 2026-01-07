ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八點檔女星投資股票「慘賠6位數」後悔
冷到沒完沒了！回溫時間曝
鹿晗關曉彤9年情斷？最後同框是1年半前
串流收視週榜／《驕陽似我》宋威龍帥到出圈！4跨年陸劇冒出1黑馬

記者陳芊秀／綜合報導

邁入2026年首週，台灣串流市場呈現出「強檔韓綜」與「職人台劇」霸榜的鮮明態勢，同時陸劇人氣也持續堅強，顧漫小說改編《驕陽似我》、短劇《女扮男裝被千歲爺相中了要給我封妃》都獲得好口碑。另外日本大河劇《豐臣兄弟》開播創下高收視，在台灣同步播出成績不俗。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

《豐臣兄弟》首播收視超越前2作

▲▼《豐臣兄弟》首播收視超越前2作。（圖／翻攝自X）

▲大河劇《豐臣兄弟》首播收視超越前2作。（圖／翻攝自X）

2026年NHK大河劇 《豐臣兄弟！》由仲野太賀領銜主演，故事背景設定在戰國時代，從豐臣秀吉弟弟「豐臣秀長」的視角出發，描述出生貧農的兄弟倆，改寫命運達成天下統一的故事。由實力派演員池松壯亮飾演哥哥豐臣秀吉、小栗旬飾演織田信長，並由《半澤直樹》編劇八津弘幸操刀。該劇於1月4日在日本首播，首集收視率開出13.5%的紅盤，強勢超越前兩部大河劇《豈有此理～蔦重繁華如夢故事～》與《致光之君》的首播成績。在台灣LINE TV同日播出收視同樣亮眼，首集衝上平台週榜第3名，展現出大河劇在台灣的強大號召力。

宋威龍《驕陽似我》戀愛腦人設帥爆

▲▼宋威龍《驕陽似我》高顏值加深情人設秒殺一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲宋威龍《驕陽似我》高顏值加深情戀愛腦人設，電翻一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

陸劇《驕陽似我》改編自人氣言情作家顧漫的同名小說，由宋威龍、趙今麥主演，描述富家千金聶曦光從校園到職場，走出暗戀心傷而蛻變成長的經歷，原著中兩大男性角色「莊序」、「林嶼森」各自擁有高人氣，其中宋威龍飾演神經外科醫師「林嶼森」，因故轉戰職場，高顏值加上帶著「戀愛腦」的深情人設，風靡大票粉絲。該劇在台灣Netflix上架兩週以來，收視成績可說是華語劇第一，在其他亞洲地區包括台灣、香港、新加坡、泰國、越南都衝進週榜前10名，並且在拉丁美洲市場突圍，不過因劇中九段線地圖踩雷越南政治敏感神經，近日在當地下架。目前該劇已經在台灣日榜奪下第一，超越霸榜冠軍多日的韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》，下一週是否能洗牌Netflix台灣週榜，令人更加好奇。

▲▼宋威龍《驕陽似我》台灣Netflix週榜第4。（圖／Netflix）

▲《驕陽似我》台灣Netflix週榜第4。（圖／Netflix）

▲▼《驕陽似我》在全球收視成績相當好，攻進5國家地區週榜。（圖／翻攝自Flixpatrol）

▲《驕陽似我》在全球收視成績相當好，攻進台灣、香港、新加坡、泰國、越南週榜。（圖／翻攝自Flixpatrol）

侯明昊《玉茗茶骨》《逍遙》雙熱門

▲《玉茗茶骨》由古力娜札、侯明昊主演。（圖／Disney+提供）

▲《玉茗茶骨》由古力娜札、侯明昊主演。（圖／Disney+提供）

陸劇《玉茗茶骨》同時在Disney+、iQIYI上架，開播7天並且在Disney+拿下週榜第2、iQIYI第3名的成績。該劇由侯明昊與古力娜扎主演，並由于正擔任製片人，描述被陷害的官員與茶商之女之間的權謀與愛情。而侯明昊另一部仙俠劇《逍遙》搭檔人氣女星譚松韻，在台灣iQIYI收視第一，他參與演出的兩部劇在台灣都是熱門劇集。

▲▼仙俠劇《逍遙》。（圖／翻攝自微博）

▲仙俠劇《逍遙》由譚松韻、侯明昊主演。（圖／翻攝自臉書／iQIYI）

口碑黑馬《女扮男裝被千歲爺相中了要給我封妃》

▲▼口碑超高《女扮男裝被千歲爺相中了要給我封妃》。（圖／翻攝自微博）

▲短劇《女扮男裝被千歲爺相中了要給我封妃》口碑超好。（圖／翻攝自微博）

近期在陸網出現一部口碑超高的直式短劇《女扮男裝被千歲爺相中了要給我封妃》，由彩彩雲（王雲雲）、劉潤銘主演。故事描述現代女殺手「雲陌」意外穿越到古代，成為忠將後代，為了活命不得不女扮男裝假裝是紈絝世子，結果意外被冷酷的九千歲相中。故事最大看點是女主角步步驚心的日常生活，每次都面臨死亡危機，緊要關頭拼命用腦袋讓自己化險為夷，古靈精怪的性格卻讓九千歲動了心。而該劇以第一部內容完結，觀眾評價故事精彩有趣，除了短劇女神彩彩雲演技佳，劉潤銘的古裝扮相圈粉無數，加上第一部結束在最關鍵的情節，讓第二部在大陸平台預約人數火速突破220萬人。該劇在台灣iQIYI上架，也立即登上短劇榜第3名。


【台灣8串流平台收視】

Disney+／《韓國製造》霸榜2週

▲▼Disney+收視前3強（12/29-01/04，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前3強（12/29-01/04，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連7週第一

▲▼friDay影音收視週榜（12/29-01/04）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/29-01/04）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／本週暫停一次更新

iQIYI／《逍遙》奪冠！短劇第一《非婚不可》

▲▼iQIYI收視週榜（12/29-01/04）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/29-01/04）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（12/29-01/04）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（12/29-01/04）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《大生意人》3週冠軍《豐臣兄弟》第3

▲▼LINE TV收視週榜（12/29-01/04）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/29-01/04）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《整形過後》霸榜2週

▲▼MyVideo收視週榜（12/29-01/04）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/29-01/04）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《黑白大廚2》霸榜3週《驕陽似我》第4

▲▼Netflix收視週榜（12/29-01/04）。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix收視週榜（12/29-01/04）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix收視週榜（12/29-01/04）。（圖／Netflix提供）

公視+／日動畫《北極百貨的秋乃小姐》奪冠

▲▼公視+收視週榜（12/29-01/04）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（12/29-01/04）。（圖／公視+提供）

