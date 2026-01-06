向太爆「台灣女星出醜」！她拿「小金碗」當場乾杯…真正用途糗了

記者陳芊秀／綜合報導

知名製片人「向太」陳嵐在社群平台不定期更新短片，分享人生體悟。她近日以「撈女」為主題，提到「名媛培訓班」根本不存在，更在影片最後突然爆料一位台灣女明星訪港時出醜的尷尬往事。

▲向太爆台灣女星出醜的往事。（圖／翻攝自微博）

影片中，向太回憶道，當時有幾位台灣女明星來到香港拜訪，她負責出面款待。其中某位女明星來到在香港屬於傳統、非常中式的茶樓，當服務員在每個人面前擺上一只盛裝茶水的「小金碗」時，女明星準備用來當敬酒的飲料。

▲台灣女星來到中式茶樓，見到小金碗的茶，準備要當敬酒敬大家。（圖／翻攝自微博）

當女明星見到小金碗放在每個人桌前，隨即熱情地喊：「來，讓我們乾一杯吧！」語畢便率先端起碗中的茶水一飲而盡，甚至還當場「逼大家乾下去」。然而向太解釋道，在港式茶樓的禮儀中，那碗茶其實是專門用來「洗手」的。向太藉此案例感嘆，雖然不識禮儀可能會招人冷笑，但社交場合的應對進退，其實可以透過看電影或現代 AI 工具自學，關鍵在於一個人是否具備想要上進、學習基本禮儀的心。

▲向太解釋，「小金碗」裝的茶是用來洗手的。（圖／翻攝自微博）