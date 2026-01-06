《格殺福順》韓動作指導認證！柯震東被讚「比專業強」王淨曝新技能

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小説的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映。

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》今（6日）發布正式海報與幕後花絮師徒篇，揭開角色師徒關係與動作訓練內幕，搶先展現電影熱血世界觀。正式海報以濃厚奇幻色彩打造，四位主角氣勢集結，搭配海報標語「相信！是我們最強的招式」，完美呈現青春熱血、以信念對抗黑暗的核心精神，一釋出便引發網友熱議。

為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。

其中，柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，兩人也直呼拍攝過程吃盡苦頭。多次投入高密度動作戲訓練的柯震東，此次在《功夫》中全面升級，展現更扎實的動作實力，其天賦與完成度獲得韓國動作導演張材旭高度讚賞。

近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」而搭檔朱軒洋則展現原始直覺般的強烈氣場，詮釋角色時憑本能反應出擊，動作與情緒皆極具爆發力，兩人在多場合體對打戲中火花四射，成為全片亮點之一。

身為「功夫團體」中唯一的女力代表，王淨被導演九把刀封為「天生的演員」，直言她擁有每位導演都夢寐以求的特質，為電影注入不可或缺的靈魂。面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。

尤其在一場關鍵對決中，需要完成高難度的下腰動作，王淨才意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不爲人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。擔任「師父」的戴立忍，親眼見證三位徒弟從訓練到拍攝過程的蛻變，對他們的表現給予高度肯定「他們工作態度非常敬業，開放心態加上全力以赴的態度真的很棒！」

戴立忍指出，正是這樣的投入與信念，撐起了《功夫》高強度、充滿想像力的奇幻動作世界觀。《功夫》集結奇幻、動作與青春熱血元素，無論視覺效果、動作場面與製作規模，都是台灣電影影史上難得一見的全新嘗試，勢必成為今年賀歲檔的重量級話題之作。