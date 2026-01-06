77歲葉啟田消失多年露面！　被傳失智手抖「真實現況」曝光

▲葉啟田罕見露面。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

葉啟田已經多年鮮少公開露面，外界一度傳出他罹患失智症、阿茲海默症，甚至出現手抖、講話重複等狀況，健康狀態引發歌迷關心，他今以神采奕奕之姿現身記者會，睽違多年再次公開露面，氣色與精神狀態看來相當不錯，讓現場人又驚又喜，活力唱完《愛拼才會贏》後，他也激動喊：「除了愛拼才會贏，相信自己也相信我們台灣喔！」不過接受主持人訪問時，小有重聽感。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」邁入第5屆，今（6日）舉辦記者會正式宣布，將於5月9、10日母親節檔期重返高雄流行音樂中心海音館開唱，本屆演出由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，話題十足，最令外界驚喜的是，自2016年後淡出演唱會舞台的「寶島歌王」葉啟田，也將登台獻唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉啟田今驚喜獻唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，並回憶秀場的黃金年代。他有感而發表示：「高雄這幾年變化真的很大，演唱會經濟做出名號，藍寶石演唱會能進到最新的音樂場館，和歌迷一起用最好的設備、特效，重新感受秀場娛樂文化，真的非常開心，也相信會激盪出很有趣的火花。」