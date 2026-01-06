向太為方媛抱不平！踢爆「名媛培訓班」根本不存在：想學叫AI教你

記者陳芊秀／綜合報導

知名製片人向太（陳嵐）與向華強近年事業轉戰大陸，時常拍短片分享人生體悟。她近日影片以「撈女」為主題，除了提到郭富城妻子方媛被很多人嫉妒，更稱「名媛培訓班」根本不存在。

▲向太拍片談「撈女」，為天王嫂方媛抱不平！（圖／翻攝自微博）

為方媛抱不平：太多人嫉妒她

[廣告]請繼續往下閱讀...

向太在影片中首先為郭富城的妻子方媛抱不平。她認為網路上針對方媛的惡評大多源自於「嫉妒」，直言方媛「她沒有錯啊！她有什麼錯？她只是比你們幸運一點」、「她只是比你們幸運一點點而已，被我們天王看中」。她認為方媛真的很愛郭富城，愛到願意為對方生第三個孩子。

名媛培訓班根本不存在

對於網路上瘋傳的「名媛培訓班」是否存在，向太更是嗤之以鼻，斷言這種班「根本不存在」。她犀利反問：「當今誰有資格教？什麼叫名媛？沒人敢跳出來！」 對於傳聞中那些去上「撈女課」的說法，她更直接以「狗屁」二字形容，認為進入上流社會靠的是自我增值，而非這種無稽的培訓，如果想要學習「叫AI教你」！

▲向太認為「名媛培訓班」根本不存在。（圖／翻攝自微博）

▲向太說如果有人想融入上流社會，「想學叫AI教你」。（圖／翻攝自微博）