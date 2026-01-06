ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「2025人氣台劇票選」冠軍是BL偶像劇！　陸劇、短劇TOP10出爐

記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld 2025年度人氣系列票選結果正式公布，戲劇部分橫跨台劇、陸劇及近年異軍突起的短劇三大領域。其中，2025年度人氣台劇由 BL 偶像劇《對立而已》奪冠；陸劇由《書卷一夢》以突破3000萬票的駭人數據封王；而短劇冠軍則是由《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》拿下。

+

▲葛兆恩、紀成澔主演《對立而已》。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

在台劇方面，BL 偶像劇《對立而已》展現了強大的粉絲黏著度，最終獲得 234,255 票，以高達 42.60% 的得票率奪下冠軍。該劇由葛兆恩、紀成澔、夏和熙、幸卓輝、林輝瑝主演，憑藉精緻的拍攝質感與主演間強烈的火花，在社群平台上引發極高討論度，寫下 BL 題材在人氣票選中的新里程碑。

緊隨其後的是獲得 160,173 票（29.13%）的影集《如果我不曾見過太陽》，位居亞軍；第三名則是備受好評的《火車來去》，獲得 37,913 票。台劇前十名榜單依序還包括：第四名《星空下的黑潮島嶼》、第五名《靈魂約定》、第六名經典續作《我們與惡的距離2》、第七名《獨佔接班人》、第八名《百味人生》、第九名《我們六個》，以及第十名的《寶島西米樂》。

▲《書卷一夢》由李一桐跟劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧主演。（圖／資料照／iQIYI愛奇藝國際版提供）

陸劇類別的競爭呈現出「斷層式」的領先，冠軍由《書卷一夢》摘下，其得票數高達驚人的 30,164,034 票，得票率 77.56%，展現了現象級的討論度與主演的頂流號召力。該劇由李一桐、劉宇寧主演，以其創新的「紙片人」覺醒設定與反套路的劇本邏輯，在2025年引發全亞洲觀劇熱潮，成為年度最具代表性的陸劇。

陸劇亞軍為《山河枕》，獲得 4,865,918 票；第三名則是備受關注的《折腰》，獲 2,974,493 票。其後排名依序為：第四名《難哄》、第五名《赴山海》、第六名《獵罪圖鑑2》、第七名《不眠日》、第八名《愛你》、第九名《國色芳華》，以及第十名的《臨江仙》。

▲▼爆紅短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》看點整理。（圖／翻攝自微博）

▲爆紅短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》。（圖／翻攝自微博）

近年來橫掃觀眾碎片時間的「短劇」，也納入FansWorld 2025年度人氣系列票選，冠軍由《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》奪得。該劇以 62,113 票、52.77% 的得票率傲視群雄。這類作品以節奏快、反轉多、情緒張力強為特色，該劇憑藉著極具反差感的設定與家族復仇的爽快劇情，精準擊中觀眾胃口。

短劇榜單的第二名為《好孕甜妻被鑽石老公寵上天》，獲 20,141 票；第三名則是《撕夜》，獲 12,322 票。第四至第十名分別為：《偽名媛混圈手冊》、《好一個乖乖女》、《家裡家外》、《請君入我懷》、《賢婿》、《盛夏芬德拉》以及《夜色寄情人》。

「FansWorld 2025年度人氣系列票選」於12月進行一整個月的投票活動，其中《書卷一夢》除了奪下2025年度人氣陸劇冠軍，也在系列票選全區總排名奪冠，獲得粉絲窩2025年度票選第一名應援獎：台北車站K區地下街超大燈箱。為了讓應援更加完美，粉絲窩開放「飯拍招募」，邀請各路神手站姐、站哥投稿，用你鏡頭下最美的視角為偶像宣傳。

● K區燈箱應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：人氣陸劇／書卷一夢 ），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

2. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net，截止時間為至1/8 23:59。

3. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱投稿】應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

FansWorld粉絲窩FansWorld粉絲窩粉絲窩2025年度票選2025 FansWorld Awards

