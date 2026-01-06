ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
王俐人被爆離婚超傻眼 「老公憂鬱症爆發」

記者葉文正／台北報導

王俐人今天被《鏡周刊》報導結束4年婚姻，但她起床後超傻眼：「那個記者我跟她說我沒有離婚，我還用寫的跟她講我們沒有離婚，我不是那種偷偷摸摸不說的人，我之前去上節目，還跟記者聊到我老公，完全沒有離婚啊，那個記者求來證有什麼用？真的很離譜。」

▲▼王俐人與老公林琮軒上緯來戲劇台 甄心分享小琳鐺 暢談婚姻甘苦談。（圖／緯來戲劇台提供）

▲王俐人與老公林琮軒沒有離婚。（圖／緯來戲劇台提供）

王俐人氣急敗壞表示，「重點是我還是寫訊息給那位記者，這樣夠明確了吧，結果我起床簡訊一堆，問我離婚心情還好嗎？根本瞎掰，這兩天我要募款晚宴的東西還沒弄好，我要準備拍電影《終無悔4.44》也在忙，相當忙碌，都不知道這個東西可以這樣走樣的寫，結婚四年來，我們還是這樣正常的過，如果有離婚真的會講。」

▲王俐人私廚副業慘虧1千萬。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲王俐人坦承私廚副業慘虧1千萬。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

至於跟先生的感情狀況，王俐人表示：「我先生也說，大家都這樣子講，那我們是不是要處理一下，我們個性本來就天差地別，溝通上當然也會有問題，我去年發生很多事情，我不能說我們很恩愛，或是愛到一個不行，也不是公主王子的婚姻，但是過生活也好好的，因為這樣被報導，我先生也開始憂鬱，他都不講話，只說大家都這樣說，我們有很多事沒有去處理，但背債是真的有，離婚是真的沒有。」希望謠言不攻自破。

至於老公跟丈母娘的相處是否已到水深火熱的程度：「我老公跟我媽媽的相處，那是在節目上講生活上的小事，就是節目內容，我媽很計較，私廚沒有蛋，我就叫先生回去拿，媽媽就不高興，但我婆婆就會說，不要讓自己被綁死，會希望我們開心就好，要吃飯等等我們都不會在意，拿節目內容來說我們離婚，是不是也很離譜？」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王俐人

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

