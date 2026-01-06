ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
18縣市低溫　越晚越冷破10度
啦啦隊女神「狂跑廁所」驚罹1病症
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Hamzy 朴娜勑 成勛 胡瓜 白冰冰 康康 王俐人 許允樂

閻奕格升格當老闆娘！　雙喜臨門曝光重磅喜訊

▲▼閻奕格舉辦巡迴演出。（圖／格聲娛樂提供）

▲閻奕格舉辦巡迴演出。（圖／格聲娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

閻奕格（格格）去年初宣布創立音樂品牌「格聲娛樂」掌舵自己的音樂事業，從零開始學習當老闆，公司大小事都親力親為，一口氣點開法務、財務、企劃、設計和拍攝剪輯等必備技能，樂當拼命三娘樂喊生活變得很充實！在將近一年的時間中，不僅完成原本排定《囍宴》音樂劇、推出與過往風格截然不同的新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生第一個巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」也順利開展。

▲▼閻奕格升格當老闆。（圖／格聲娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼閻奕格升格當老闆。（圖／格聲娛樂提供）

▲▼閻奕格舉辦巡迴演出。（圖／格聲娛樂提供）

 已經完成2場巡演的閻奕格，每到一個地方就會找時間小小旅遊，感受每個地方獨有的人文氣息。像是成都場，來到以「說唱」聞名的城市，格格不僅觀賞了正宗的川劇變臉，體驗了水袖表演，也入境隨俗學了當地最紅的說唱代表〈老子明天不上班〉，連當地方言都學的有模有樣，也期盼能帶著「WAY OUT 逃生出口」到更多地方，唱歌給大家聽。
 
而在上週跨年夜，閻奕格在金門陪伴大家跨年，先前就體驗過金門海風的她，有備而來一切乘風而行，打趣表示：「頭髮會比較奔放一點。」在服裝上，面對低溫特報，閻奕格選擇性感的露背裝，「這次跨年夜剛好遇到降溫，決定用表演與服裝讓大家一起High起來，用熱情抵抗寒流！」
 
2026年的首要工作之一，閻奕格即將帶著「WAY OUT逃生出口」前往杭州、上海。正在打拼事業的格格新年願望是，「希望在 2026 可以順利發行全新的專輯，繼續將巡演帶到更多城市與更多歌迷朋友們見面。也期待與更多不同的歌手合作碰撞出更多合作火花，也希望自己可以繼續勇敢的迎接未來的挑戰！」而在工作之餘，格格也希望在拼事業的同時，也能完成一直在計畫中的紐澳長假。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

閻奕格

推薦閱讀

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1/5 11:30

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

9小時前

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

19小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

1/5 12:50

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

4小時前

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

1小時前

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

21小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

8小時前

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

9小時前

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

6小時前

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

3小時前

熱門影音

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

看更多

【就算吵架也寵爆】寵妻魔人接老婆下班必準備小驚喜～比禮物更暖的是用心❤

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

《單身即地獄5》火辣挑逗！　「想要兩個男人」震驚全場

13分鐘前0

甜美女星戲拍一半…褲子拉不起來　「半年胖8kg」雙下巴全被拍！

37分鐘前0

他早稻田畢業…最後竟奪金曲歌王！　陳以恆爆紅「還被管理員認出」

48分鐘前10

親揭失智手抖內幕 ！　77歲葉啟田曝「最後心願」嘆：一直沒辦法完成

52分鐘前0

刑事告發逾40人！　NewJeans惡評者遭判罰

1小時前0

閻奕格升格當老闆娘！　雙喜臨門曝光重磅喜訊

1小時前0

「2025人氣台劇票選」冠軍是BL偶像劇！　陸劇、短劇TOP10出爐

1小時前44

王俐人被爆離婚超傻眼 「老公憂鬱症爆發」

1小時前20

少女時代孝淵錄台實境「愛上這一味」！　誇讚温昇豪：感受不到語言隔閡

1小時前91

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

讀者迴響

熱門新聞

  1. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    1/5 11:3010
  2. 王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚
    9小時前2422
  3. 打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸
    19小時前62
  4. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    1/5 12:50143
  5. 富士山拍婚紗曝光陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」
    4小時前9613
  6. 29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！
    1小時前181
  7. 台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！
    21小時前165
  8. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  9. 蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！
    8小時前43
  10. 林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可
    9小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合