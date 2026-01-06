閻奕格升格當老闆娘！　雙喜臨門曝光重磅喜訊

▲閻奕格舉辦巡迴演出。（圖／格聲娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

閻奕格（格格）去年初宣布創立音樂品牌「格聲娛樂」掌舵自己的音樂事業，從零開始學習當老闆，公司大小事都親力親為，一口氣點開法務、財務、企劃、設計和拍攝剪輯等必備技能，樂當拼命三娘樂喊生活變得很充實！在將近一年的時間中，不僅完成原本排定《囍宴》音樂劇、推出與過往風格截然不同的新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生第一個巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」也順利開展。

▲▼閻奕格升格當老闆。（圖／格聲娛樂提供）



已經完成2場巡演的閻奕格，每到一個地方就會找時間小小旅遊，感受每個地方獨有的人文氣息。像是成都場，來到以「說唱」聞名的城市，格格不僅觀賞了正宗的川劇變臉，體驗了水袖表演，也入境隨俗學了當地最紅的說唱代表〈老子明天不上班〉，連當地方言都學的有模有樣，也期盼能帶著「WAY OUT 逃生出口」到更多地方，唱歌給大家聽。



而在上週跨年夜，閻奕格在金門陪伴大家跨年，先前就體驗過金門海風的她，有備而來一切乘風而行，打趣表示：「頭髮會比較奔放一點。」在服裝上，面對低溫特報，閻奕格選擇性感的露背裝，「這次跨年夜剛好遇到降溫，決定用表演與服裝讓大家一起High起來，用熱情抵抗寒流！」



2026年的首要工作之一，閻奕格即將帶著「WAY OUT逃生出口」前往杭州、上海。正在打拼事業的格格新年願望是，「希望在 2026 可以順利發行全新的專輯，繼續將巡演帶到更多城市與更多歌迷朋友們見面。也期待與更多不同的歌手合作碰撞出更多合作火花，也希望自己可以繼續勇敢的迎接未來的挑戰！」而在工作之餘，格格也希望在拼事業的同時，也能完成一直在計畫中的紐澳長假。

