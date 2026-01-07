ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八點檔女星投資股票「慘賠6位數」後悔！　2個月後直接創業當老闆

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》中黃瑄飾演的「曉蘭」身體欠佳，休息了一段時間，但近來因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，店內兩位師傅中和與義成一時束手無策。讓她這位「鎮店之寶」不得不打起精神主動出擊，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

這場戲，黃瑄全程站著，不敢坐下，凸顯角色的尷尬處境。她劇中表面優雅應對，背後卻承受著巨大的壓力，將角色的責任感呈現得淋漓盡致，談到這段心境揣摩，她形容，就像回到剛踏入戲劇圈的新手時期「到製作單位面試戰戰兢兢如履薄冰、察言觀色揣摩上意、被罵被酸被嫌還要陪笑。」

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

黃瑄也坦言，劇中畢竟是自己店裡先出了問題，角色姿態本來就必須放低。觀眾也隔了一段時間，終於能再度看到「寶島門面」展現經營手腕、周旋商場的一面。黃瑄笑說「很久沒看到曉蘭展現生意手腕，不然還有觀眾說寶島家道中落，都是曉蘭不會持家害的。」

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

事實上，黃瑄最近開始經營副業，她不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，表示「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻，亂買股票。」於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。

對此，黃瑄認為身為演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」因此在她看來，演員與牙齒淨白投資的核心並無太大差異，都是在經營信任感。唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

▲黃瑄在《寶島西米樂 守護》使出渾身解數試圖挽救店內生意。（圖／台視提供）

剛經營副業的黃瑄也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓人家知道產品好、宣傳行銷才是最難的。新的一年，黃瑄充滿幹勁，直言「這也是我今年想突破的目標，試著學習、開發不同領域。」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

寶島西米樂 守護黃瑄

