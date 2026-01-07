林依晨、張孝全婚姻變羅生門！飆戲金士傑如「角力戰」　沈重劇本讓女神沈默

記者蕭采薇／台北報導

電影《深度安靜》集結林依晨、張孝全、金士傑三大實力派巨星「神仙打架」，林依晨所代表的「白色預告」，揭開一段看似純淨無害的婚姻背後，隱藏著難以言說的沉重祕密。林依晨坦言，第一次看完劇本時陷入了久久的沈默，直呼：「這是我演藝生涯中壓力極大的一次演出。」

▲《深度安靜》林依晨與張孝全飾演夫妻，她卻暗藏難以言說的痛苦與祕密。（圖／風起娛樂提供）

林依晨在片中飾演「依庭」，深愛丈夫卻選擇封存祕密。提到這次與張孝全、金士傑同台，她形容現場就像是激烈的「角力場」：「我們在拍攝時，無時無刻都在角力，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」她笑說因為對手太強大，壓力大到反而進入一種「無壓狀態」，只能拋下雜念，抱好角色設定跟著情緒走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張孝全則飾演陷入婚姻謎團的丈夫「諭明」，他用「黑色」代表角色內心的孤寂與困惑。他透露，每一次導演喊「Action」，都像是獨自走上一場戰場，充滿高壓。不過，林依晨對張孝全的演技大讚：「孝全的細節非常動人，他很願意給球，也會確實接住我的球，產生了許多意想不到的驚喜。」

▲張孝全（左）與丈人金士傑的對手戲張力十足，危險氣息一觸即發。（圖／風起娛樂提供）

老戲骨金士傑則飾演中風的老父親「柯教授」，這個角色最具懸念之處在於，他游走在「真實病徵」與「刻意裝傻」之間。金士傑表示，要在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，細節必須執行得非常小心。預告中以「紅色」呈現，象徵這名老教授是牽動這段窒息關係的「危險因子」，隨時可能引爆隱藏的衝突。

▲《深度安靜》林依晨（前）片中深愛著張孝全，卻選擇將心中祕密封存。（圖／風起娛樂提供）

《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）從大學圖書館相識相愛，原以為步入婚姻是平穩的開始，卻在依庭懷孕、岳父搬入同住後，一切開始變調。諭明過著客套且窒息的生活，直到他無意間讀到依庭正在編輯的一本書，才驚覺深愛的妻子心中，藏著他從未理解過的黑暗深淵。

▲《深度安靜》金士傑（左）化身中風老父，游走清醒與失序之間，成為牽動全片衝突的關鍵角色。（圖／風起娛樂提供）

《深度安靜》是知名紀錄片導演沈可尚第一部劇情長片，這部集結義大利、波蘭、紐西蘭等國際團隊打造的愛情靈異大作，預計3月20日全台上映。隨後兩日也將陸續解鎖張孝全、金士傑的角色預告，帶領觀眾深入這扇「關係的羅生門」。