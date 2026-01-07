ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
最美孕婦愛雅懷孕8個月　被肚中寶寶頂到肋骨

記者葉文正／台北報導

卸貨倒數！2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月，與肚中的寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。

▲愛雅孕期勤做瑜珈。（圖／愛雅辣呦）

目前愛雅也開始超前部署，老公萬先生著手在家中佈置嬰兒床，她則顯得平穩：「其實都是老公在準備，我非常冷靜，也完全沒有自己購入任何關於小孩的東西，自從知道是懷男孩後，我就非常非常淡定，因為我希望成為一個冷靜的母親，養成一個有責任感、不是媽寶的孩子。」

▲愛雅孕期勤做瑜珈。（圖／愛雅辣呦）

為了生產做準備，愛雅這半年以來開始練瑜伽調劑身心！她認為非常有幫助：「因為很多媽媽學姐都跟我說恥骨痛非常惱人，但我到目前還沒有痛，也希望孕後期的我，不會碰到恥骨痛大魔王，目前身體感受舒服、體力也很好，被親友們稱讚好適合懷孕；而生產方式還在討論，笑說因為寶寶頭有點太大，還沒有決定要用什麼方式，先順其自然看看。

▲愛雅孕期勤做瑜珈。（圖／愛雅辣呦）

▲愛雅孕期還是要巡視業務。（圖／愛雅辣呦）

冬季來臨！進入吃火鍋的旺季 ，副業麻辣鍋品牌 「愛雅辣呦」業績飆升！在此闆娘呼籲大家：「要囤要快！因為過年前聚會滿滿，很多朋友都會說要插隊，闆娘為了客戶的權益，再熟都不能插隊！所以希望大家要快快下單，目前一週內都能收到貨喔！」她表示今年業績持平，有達成心裡的目標，希望明年可以再創佳績。懷孕中的她，允諾依舊工作擺第一，會繼續上班陪伴員工包貨出貨直到生產，她笑說：「祝福收到貨的客戶們，都能好運到！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

愛雅小萬

