BLACKPINK成員Jisoo再度以超狂「逆應援」掀起話題。近日她為慶祝生日，特別邀請粉絲共度溫馨時光，透過隨機抽選方式選出103名幸運粉絲，在知名火鍋品牌海底撈舉辦免費生日派對，從餐點到禮物全數由她買單，豪氣程度讓網友直呼「史上最狂粉絲福利」。

活動當天，每桌皆可無限加點餐點，現場餐費完全不設上限，據粉絲分享，甚至有單桌消費超過韓幣40萬元（約台幣近1萬元）的情況。Jisoo不僅全程參與，還親自替粉絲調製專屬沾醬，互動自然又親切，讓到場粉絲留下難忘回憶。

除了美食款待，Jisoo更準備了豐富的抽獎禮物，包括iPhone 17 Pro、iPad、Nintendo Switch以及Bose耳機等高價電子產品，誠意滿滿。此外，每位粉絲還能獲得特製周邊商品，如服飾、桌曆、小卡、證件掛繩與吊飾等，堪稱「福利天花板等級」。

網友狂讚「Queen Jisoo」：這才是世界級寵粉



活動內容曝光後，迅速在韓網引發熱烈討論，網友紛紛留言表示羨慕與讚嘆，「真的太誇張，羨慕到不行」、「這才叫女王級寵粉」、「光是沒抽中也覺得感動」、「願意在自己生日請粉絲吃飯，本身就很了不起」，也有粉絲指出，這次活動並非依消費或專輯購買量排序，而是單純透過粉絲會員抽選，讓更多人感受到Jisoo的用心。

不少網友更直言，Jisoo展現出的不只是財力，更是對粉絲真誠的回饋與尊重，「不是花多少錢的問題，而是那份心意」、「真正的世界級偶像」、「難怪粉絲會這麼死心塌地」。這場生日派對不僅讓幸運粉絲終生難忘，也再次印證 Jisoo 在全球粉絲心中的「Queen Jisoo」地位。

