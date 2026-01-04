ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（4）日她發文曬出一張近照，並透露自己即將在2月進行一個手術。

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白曬出一張頂著瀏海的自拍照，雖然她俏皮地自爆這其實是靠「假髮片」營造的效果，但同時也忍不住得意地表示，有了瀏海後視覺年齡瞬間小了三、四歲。她也分享近期的工作動態，前幾天特地南下客串一部新戲。儘管這次只有短短兩集戲份，但拍攝過程卻絲毫不敢馬虎，她形容自己是連拍兩天，而且每場戲都把能量用到見底的程度。

談到這次客串角色的挑戰，米可白坦言雖然戲分不多，但角色的內心戲相當吃重。她透露，拍攝期間必須保持專注的狀態，甚至一度因為入戲太深，受到角色帶來的壓抑感影響，「整個人都變得很沉悶」，私下變得沉默寡言，「幾乎不太跟人對談。」直到結束拍攝工作回到台北，緊繃的神經才終於放鬆下來。

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

在忙碌的工作行程之餘，米可白也宣布了一項個人的健康計畫。她透露，自己去醫院進行了「鼻子的手術」諮詢，並已排定將在2月初要動刀。對於即將到來的手術，她表示在1月份這段期間，仍會專注於目前的工作，「好好詮釋角色」並感受劇中人物的不同人生。至於手術後的安排，她則打算給自己一段修復期，預計在術後好好休養。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

米可白

