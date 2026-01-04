ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

記者王靖淳／綜合報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（4）日她就在IG限動發文透露，自己好心施捨流浪漢50元，結果對方不但沒感謝，甚至嘴裡還碎碎唸，為此她無奈表示：「為什麼沒有幫助人很開心的感覺。」

▲▼宇珊。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

▲宇珊。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

宇珊透露，剛剛在下客運時，遇到一名騎著腳踏車的大叔到處逢人攔下求助，當對方問能否幫忙時，她好意停下來了。沒想到這位大叔開口第一句話就說：「小姐可不可以不要看不起流浪漢？」，宇珊當下溫柔回應表示不會，並詢問對方需求。

宇珊提到，這位大叔聲稱自己快餓死了，原本開口乞討20元吃飯，但當看到她拿出錢包正在掏錢時，竟改口喊價：「20塊我也不夠啦，你有50塊嗎？」面對對方的要求，宇珊雖然愣了一下，但她最終還是拿了50元給對方，希望能解對方的燃眉之急。

▲▼宇珊。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

▲宇珊給流浪漢錢結果被碎唸。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

然而，宇珊的這份善意並沒有換來應有的感謝，反而是令人心寒的辱罵。她無奈地還原當時狀況，這位大叔拿到錢後，不但沒說謝謝，轉頭就開始嘴裡碎唸，甚至當著她的面罵：「現在的人真的有夠賤的，下輩子不要當人了。」讓她當場傻眼。

儘管面對無禮的對待，宇珊仍試著釋出善意，回應對方希望他今天順利。殊不知這名大叔完全不領情，不但滿嘴抱怨，甚至還爆粗口：「我還要繼續要到11點勒」，接著就去對面跟另一個女生要錢。最後，宇珊也感嘆，自己願意停下腳步，是希望能幫上忙，雖然50元是小事，但整個過程卻讓她的內心五味雜陳，「為什麼沒有幫助人很開心的感覺。」

