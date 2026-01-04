獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」絕美婚紗曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星張晏塵過去曾擔任半年的記者，因為從小嚮往演藝圈，後來轉當演員，在大愛劇《在光裏的人》中飾演護理師「林佩瑤」，外型高挑亮麗，下班後也會拜訪獨居長者，關心用藥及生活，自然的表現受到許多觀眾喜愛，去年6月她開心接受男友求婚，終於在半年後於3日舉辦婚禮，更在婚禮上直接公開了肚子裡寶寶的性別，一次曝光婚禮與懷孕的好消息。

▲張晏塵結婚。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

張晏塵與過去曾是排球國手的老公詹詠引3日低調舉辦婚禮，夫妻倆有著共同信仰，辦在板橋的福音堂，還找來宋逸民擔任證婚人，後續在附近的飯店舉辦婚宴，只見她穿著一席平口蕾絲白紗現身，露出幸福又甜蜜的微笑，讓親朋好友都忍不住大讚「太美了」。

▲張晏塵結婚。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

在婚宴上，張晏塵換上一身灰藍色禮服，裙擺上有著水鑽點綴，就像童話故事裡走出來的公主一樣，她與老公在台上公開了懷孕的消息，同時與親朋好友一起揭曉肚子裡寶寶的性別，在戳開氣球的一瞬間，飄出多顆粉紅色的小氣球，證實懷上女兒。

▲張晏塵在婚禮上公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

對此，《ETtoday星光雲》詢問張晏塵經紀人結婚、懷孕的喜事，對方低調證實她已懷孕，同時表示「本來沒有想到這麼快」，像是一個突然來到的禮物，目前懷孕大約有3個月，經紀人強調「現在就是讓她好好休息，好好地穩住前期」。

▲張晏塵與老公迎來女兒。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）