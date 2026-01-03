歌曲原本僅3則評論...卻被林宥嘉、周興哲翻唱爆紅！　原唱身份曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

林宥嘉在陸綜《聲生不息·華流季》最新一集中，大膽選唱私藏愛歌〈Don’t Leave〉，與周興哲攜手演出引發熱烈討論，不少網友更因翻唱回頭搜尋原唱BRADD，BRADD近年在華語R&B、嘻哈圈備受矚目，曾以〈Caged Birds〉奪下金音獎最佳節奏藍調單曲，音樂實力深獲肯定。

▲BRADD〈Don’t Leave〉因被林宥嘉、周興哲翻唱爆紅。（圖／BRADD提供）

林宥嘉和周興哲在選歌會議時，推薦多首曲目給周興哲，其中〈Don’t Leave〉雖網路討論度不高，卻一聽就讓周興哲愛上，林宥嘉甚至半開玩笑問「怕不怕輸？」兩人仍決定冒險一試。主持人也笑虧，這首歌在網路上僅有三則評論，「該不會其中兩則是你們自己留的？」

但正式開唱後，全場立刻理解選歌魅力。〈Don’t Leave〉融合R&B與Funk，副歌落在男聲低音域、難度極高，林宥嘉與周興哲卻唱出慵懶細膩的高級質感，短短幾分鐘便抓住觀眾耳朵，也讓兩人拿下好成績。

BRADD透露，林宥嘉當時透過共同友人親自詢問是否能改編演唱，過程中極度尊重創作人感受，讓他十分感動，私下互動也相當暖心，林宥嘉曾因他未入圍金曲新人獎而替他感到惋惜，這次更為改編做足功課、用心準備演出，讓BRADD直呼：「真的很感謝他的惜才。」