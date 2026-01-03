古天樂病倒緊急住院！硬撐病體跑《尋秦記》宣傳　粉絲證實出狀況

記者田暐瑋／綜合報導

香港影帝古天樂在幕前幕後都有亮眼表現，當年讓他爆紅的代表作《尋秦記》讓影迷敲碗多年終於要上映，近來宣傳活動如火如荼展開，不過他突傳病倒緊急住院，令粉絲相當擔憂。

古天樂擔任電影《尋秦記》的總監製及男主角，票房表現亮眼，隨著宣傳活動的頻繁進行，健康狀況似乎受到影響，有粉絲透露他在佛山宣傳活動中現身時佩戴口罩，明顯感到不適，之後缺席路演活動，粉絲也發文證實：「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」

▲《尋秦記》終於上映。（圖／華映提供）

身兼監製與主演的古天樂曾透露，早在十多年前就有人敲碗電影版，他認為如果要拍，就不能只是重拍，「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」

預告中，古天樂飾演的項少龍雖然隱居古代，但現代人習性不改，一句「Really？」、「你有沒有車牌（駕照）？」、「你個廢柴（廢物）休息一下吧！」瞬間喚醒粉絲記憶。眼尖網友更發現，他在港劇版穿著穿越的那件T恤竟然還在，連配角「騰冀」和「陶總管」也驚喜回歸，讓鐵粉感動大喊：「超想再聽騰冀喊一句項大哥！」

▲古天樂病倒。（圖／華映提供）