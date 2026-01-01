前AOA珉娥輕生未遂！揭遭性侵惡夢童年　首崩潰發聲：其實不用救我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）1日輕生未遂，公司緊急出面表示將蒐集證據對網友惡評提告，但她甦醒後情緒相當不穩，連續在IG貼出5則文章，崩潰地寫下過往曾經說過的悲慘的身世、隊內霸凌以及精神諮商等事情，最後又向酸民痛喊「為什麼想要我死」，令粉絲非常擔心，不斷在留言區安撫她，並希望有人陪在她身邊。

▲前AOA珉娥輕生獲救，但她情緒非常不穩。（圖／翻攝自珉娥IG）



珉娥1日輕生未遂，先PO文表示她毀了AOA也毀了自己，2小時後獲救報平安，文字卻還是充滿負面情緒。稍早，她在IG連續貼出5則文章，先是指控原生家庭不待見她，爸爸想要兒子原本要打掉她，是媽媽堅持生下她，但家庭環境並不如意，從小看著媽媽被生父打，最終父母離婚。

沒想到國中就學時期，她又遇到性暴力事件，喜歡的男生把她帶著陌生男子家，在場還有有名的混混學生，她因害怕想離開，卻遭到無差別暴打，暴力衍生為性暴力，她被拖到房間裡脫衣，最終遭到性侵得逞，但年幼的她沒去醫院、沒向相關單位求助。

▲前AOA珉娥輕生未遂崩潰，連發5則文表示「其實不用救我」。（圖／翻攝自珉娥IG）



▲前AOA珉娥揭遭性侵的惡夢童年。（圖／翻攝自珉娥IG）



後來媽媽帶著她北上前往首爾，原以為可以重新開始新生活，卻遇到了團體隊內霸凌，她再次提起過去曾爆料的衣櫥事件、拔刀威脅事件，在爸爸去世時，成員把她被關進候機室的衣櫃裡叫她不准哭，還有隊長智珉當年情緒激動，著急拿刀想尋死的求和過程等。種種事件讓她身心俱疲，珉娥低落地寫下「沒錯，我是墮落的孩子、我是精神患者，我只是想要你們理解我、了解我，所以一直在說出我的事情，可是大家留下惡評，叫我去死。」

▲前AOA珉娥遭酸民攻擊到身心崩潰。（圖／翻攝自珉娥IG）



珉娥文內坦言輕生過很多次，已經意志消沉，「現在連希望都消失了，我也想消失，其實可以不用救我，那也是大家想要的。」最後一篇文，她憤恨地寫下「最後我只想問一個，為什麼想要我死？我吸毒了嗎？我酒駕了嗎？我打人了嗎？還是我犯法了嗎？我做了什麼違法的事嗎？」、「我也可以好好演戲的，卻變成要去死的存在，變成滿口謊言的加害者，我犯了什麼罪嗎」。

發文看得出來，珉娥情緒非常不穩定，留言區粉絲不斷安撫她「好好讀完妳的文字了，不要被惡評影響」、「我們相信你，我們愛你」、「姐姐希望你幸福」，也有粉絲著急呼救「拜託現在有人陪在她身邊」，盼望不要有憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。