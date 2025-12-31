MBC歌謠大祭典／CORTIS復刻師兄舞台！　ADP Annie獻主持處女秀

記者黃庠棻／台北報導

2025年《MBC歌謠大祭典》年末盛典今年邁向20週年，特別以「멋（帥氣）」為主題，由SHINee珉豪、黃旼炫以及ALLDAY PROJECT的Annie一起擔任主持人，3人穿著全白戰袍一同現身，為典禮揭開序幕。

▲MBC歌謠大祭典。（圖／翻攝自網路）

ALLDAY PROJECT的Annie穿著平口的白色禮服現身，肩膀線條一覽無遺，她一登場就說道「我是迎來人生主持初體驗的Annie」，雖然這是她第一次擔任典禮主持人，但台風相當穩健，在前輩面前絲毫沒有遜色，也獲得不少網友稱讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲MBC歌謠大祭典。（圖／翻攝自網路）

除了主持之外，Annie稍早也與ALLDAY PROJECT成員們一起站上舞台，表演了〈WICKED〉、〈ONE MORE TIME〉、〈LOOK AT ME〉3首歌，她也穿上豹紋短洋裝搭配皮外套、長靴、黑絲襪，展現與主持台上完全不同的魅力。

▲MBC歌謠大祭典CORTIS。（圖／翻攝自網路）

不僅如此，BIGHIT MUSIC旗下的新人男團CORTIS也登上《MBC歌謠大祭典》，一開場他們先帶來師兄TOMORROW X TOGETHER（TXT）的歌曲〈Deja Vu〉，帥氣現身讓現場尖叫聲爆棚，隨後以〈FaSHioN〉結束表演，開全麥的實力也獲得許多網友好評。

▲MBC歌謠大祭典CORTIS。（圖／翻攝自網路）