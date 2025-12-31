謝京穎懷孕PO文藏玄機！　「2表情符號」疑洩寶寶性別

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，去年6月舉辦婚禮，並於本月中驚喜宣布懷孕，在2025年的最後一天，她透過社群感性發文，不過貼文最後兩個表情符號曝光後，卻引發部分網友瘋猜是在暗示寶寶性別，掀起不小討論。

▲謝京穎日前宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）



謝京穎在文中細數2025年最後一個月的點滴，形容這個月是充滿著滿滿的愛與祝福。她透露，自從戲劇角色殺青、正式回歸生活後，她便開始用心紀錄日子碎片，且格外珍惜與家人相處的每個時刻。她認為，能生長在一個充滿愛的家庭是自己的幸運，因此她也決定要把每個小日子，都過得儀式感滿滿。

▲謝京穎PO文告別2025年。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎回顧過去一年的酸甜苦辣、喜怒哀樂，並滿懷感激地向2025年道謝。最後，她也在文末寫下新年祝福，「過了今天就都是新的開始，相信新的一年，一樣會有滿滿的驚喜，提前預祝大家新年快樂。」貼文曝光後， 有網友根據文中的表情符號大膽推測：「所以是一對女子嗎？」，並恭喜她即將在2026年升格為新手媽咪。不過，也有另一派網友持不同意見，分析說道：「應該是兒子，看下面的貼圖感覺是兒子。」對於寶寶的性別展開熱烈討論。