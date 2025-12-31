祖雄「哄睡兒子整晚沒睡」　親吐新手二寶爸心聲：崩潰

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜結婚後育有一對寶貝兒女，平時會透過社群記錄生活的他，今（31）日發文分享，自己在晉升成為二寶爸之後的真實心聲。

▲祖雄。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

祖雄發文吐露「新手二寶爸的心聲」，坦言照顧新生兒的挑戰接踵而來，特別是小兒子目前出生「不到兩個月」，正如許多嫩嬰一樣飽受「腸絞痛情況還是持續」的折磨。這惱人的症狀讓寶寶難以安穩入睡，連帶讓身為父親的他得陪著熬夜，偶爾更得面對「整個晚上都沒辦法睡覺的日子。」

祖雄無奈透露，昨天正是這樣的惡夢之夜，他為了安撫哭鬧的兒子，整晚沒闔眼，費盡了「九牛二虎之力」，好不容易才在凌晨5點左右成功把兒子哄睡，此時體力透支的他，也隨即倒頭「直接累癱睡死」，只想把握時間補眠。原本以為終於能稍微喘口氣，享受這得來不易的休息時間，沒想到僅僅維持了極短暫的時光。

▲祖雄分享二寶爸心聲。（圖／翻攝自Threads／herotai_official）

祖雄崩潰表示，就在他入睡「大約兩小時後」，也就是早上7點多的時候，耳邊又再度傳來了小孩的哭聲，將他從睡夢中驚醒。正在納悶好不容易哄睡的兒子怎麼又醒了，原來是他那「不到兩歲的女兒」內內。祖雄透露，女兒用稚嫩的聲音說道：「爸爸，baby好可愛，我把他叫醒了…」，讓他聽聞之後感到相當哭笑不得。