不只巨蟒！蔡依林辣騎「10米高巨馬」衝觀眾席　4萬人全瘋了

▲蔡依林身穿長達3公尺的七彩長裙變身「幻境維納斯」。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（31日）跨年夜繼續在大巨蛋開唱，繼開場3層樓高的「慶典公牛」、30公尺長巨蟒外，蔡依林再度把「人間樂園」變成萬獸派對，她身穿長達3公尺的七彩長裙變身「幻境維納斯」， 騎上象徵愛與自由、10米高的「彩翼飛馬」霸氣登場，並繞場大巨蛋一圈，栩栩如生的模樣，讓觀眾驚叫聲不斷，氣氛熱鬧宛若嘉年華，全場跟著跳進她打造的「愉悅宇宙」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林率領蝴蝶海馬精靈、雙鹿、象鼻魚與長頸馴鹿等夢幻混種生物繞場 。（圖／凌時差提供）



蔡依林今晚率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿、象鼻魚與長頸馴鹿等夢幻混種生物，二度在大巨蛋繞場巡禮，她一邊演唱輕快帶有女團風格的歌曲《SAFARI》，讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園，36位舞者也沿路帶動全場觀眾熱跳，沈浸式的聽覺視覺互動饗宴，宛若最大規模的狂歡嘉年華，讓在場4萬名粉絲陷入集體狂歡模式，紛紛拿著手機搶拍，氣氛沸騰不已。

蔡依林接著一連演唱〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉等甜蜜組曲，更讓現場化身萬人KTV，最後在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，JOLIN的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足，令粉絲看得目不轉睛，接著她高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，為第四篇章推向最高潮。

