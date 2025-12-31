林俊傑認愛後首發聲！　嘆「遭組織抹黑」：別困在杜撰劇本裡

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）29日無預警在社群平台公開戀情，認愛24歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），掀起各界熱議。事隔兩天，林俊傑31日在社群回顧2025年，雖全文仍以巡演告一段落為主軸，但字裡行間也被視為回應戀情曝光後的輿論。

▲林俊傑於日前認愛網紅七七。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）

林俊傑坦言，2025年除了音樂里程碑，也帶來不少考驗。面對舞台之外的討論，他直言：「舞台與音樂之外的生活，曾被過度審視，也遭到刻意的歪曲與誤解。」透露自己在團隊協助釐清部分事件的過程中，選擇保持克制與沉默，「當確定都是有預謀、有組織的抹黑行動，謠言被刻意散播，對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害。」

林俊傑表示，最無力的地方在於，為了避免誤解繼續擴散，自己在這場混亂裡只能選擇沉默，「無論如何，我心懷感恩地提醒每一位真正關心我的朋友——當面對那些試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，請保持清醒與理性。」他也直白表示：「不必困在別人『杜撰』的劇本裡，我們可以選擇繼續向前。」

▲林俊傑發文。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）

除了回應外界關注，林俊傑也回顧自己這三年的世界巡演。他提到巡演共完成104場演出，最終在北京鳥巢連續九個夜晚劃下句點，感謝歌迷與夥伴同行。走過風波，他也送上新年祝福，並期許自己與大家都能「斷網路無謂消耗，守本心安穩平靜」，把精力放在真正重要的事情上，「新的一年，新的開始。新年快樂！」