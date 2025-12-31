蔡健雅台北跨年重感冒！「整場淋雨」堅持不撐傘　正面喊話：盡力而為

記者孟育民／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間七點熱鬧登場，稍早蔡健雅帶來一連抒情組曲，但她聲音明顯燒聲，不過她仍在大雨中開唱，自嘲「全身淋成落湯雞」，陪伴大家迎接2026年。她受訪時，坦言已經重感冒一段時間，目前還沒康復，「我扁條線發炎，我就在我不知道聲音怎樣的狀態上台唱歌，非常可怕，我只能盡力而為。」

▲▼蔡健雅雨中開唱。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡健雅從24號感冒到現在，透露近期最近馬不停蹄工作，導致身體沒時間休息，加上今天外面下雨，她索性不撐傘，淋著雨唱歌，笑說：「我在想說既然都那麼啞了，那就繼續啞下去，明天可能完全沒聲音，會是非常難忘的經驗。」被問為何不撐傘？她則霸氣表示：「撐傘就不美了，雨特別有效果，我想說沒關係，我就享受雨。」

▲▼蔡健雅享受舞台。（圖／記者周宸亘攝）

蔡健雅講求自然派，除了看醫生，只有多補充維他命C，還自己做了洋蔥加蜂蜜。雖然現場出現不少突然狀況，但她仍正面說：「在預想不到的狀況下，今天站在台上那個雨，加上我沙啞，我內心就想『好，你要來挑戰，我要怎麼在這種狀態下唱歌』，我就拼了。」