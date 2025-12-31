ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

陳漢典Lulu高雄跨年放閃　讚集美貌與智慧於一身

記者葉文正／台北報導

「2026雄嗨趴」今晚於高雄夢時代時代大道盛大登場，高雄市政府集結多組人氣歌手輪番嗨唱，氣氛熱烈。主持人由陳漢典、木木林葦妮與阿本組成全新陣容，三人身穿粉紫色套裝一登場便掀起滿場尖叫。木木林葦妮更化身語言擔當，以中文、臺語、客語三聲道親切向觀眾問候，展現滿滿親和力。

▲阿本(左起)與陳漢典及木木主持高雄雄嗨趴。（圖／年代提供）

▲阿本(左起)與陳漢典及木木主持高雄雄嗨趴。（圖／年代提供）

今天也是阿本的跨年主持首秀，他坦言心情既緊張又期待，盼能與高雄的朋友一同迎接嶄新一年。隨後，由新晉人夫陳漢典介紹首位重量級卡司——Lulu 黃路梓茵，陳漢典瞬間化身「誇誇大隊」，介紹詞火力全開，誇讚老婆集齊美貌與智慧於一身，許多人會稱其為主持女神，但她今晚將以歌手身份登臺，且必須強調她在每個領域都是女神，只要上臺就是100分！尚未開唱就先狂撒閃光彈，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿本(左起)與陳漢典及木木主持高雄雄嗨趴。（圖／年代提供）

▲Lulu賣力演唱。（圖／年代提供）

高雄市政府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全，內政部政務次長馬士元、警政署副署長李文章亦南下視察活動維安，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，讓民眾安心迎新年。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。

高雄跨年晚會今晚熱鬧登場，超強卡司火力全開，多組不同風格的音樂陣容輪番上陣，從原住民音樂、客語創作、台語歌到中文流行音樂，帶領現場觀眾一路嗨到深夜。Ponay的原式大樂隊為現場帶來震撼演出，組曲〈表白＋找到你的喜歡＋N2 Cypher〉帶來力量感十足的勁舞演出，演唱至一半主唱Ponay卜耐更現場吹奏直笛，引來觀眾驚呼聲不斷。接著帶來的〈大魔王〉，強烈節奏與豐沛能量瞬間點燃全場，展現獨特台灣東岸阿美族風格融合現代音樂的魅力。

接著登場的是來自高雄的客家創作歌手邱淑蟬，她以溫暖細膩的嗓音，接連演唱歌曲〈棉被〉與〈行〉，以獨有的客語創作呈現出與眾不同的舞台，最後的高音環節更是餘音繞樑。主持人木木 林葦妮用客語與邱淑蟬進行訪談，並與現場觀眾互動，進行客語趣味遊戲，展現濃厚的地方味。

隨後登場的是首次登上跨年舞台的鳳小岳 & 壓克力柿子。主唱鳳小岳身著桃紅色大衣、手持電吉他，以渾厚嗓音接連演唱〈只想對你唱首鄧麗君〉、尚未正式發行的英語新作〈Beauty Ugly Make Believe〉，以及台語歌曲〈風車〉，巧妙融合國語、台語與英語元素，成功將晚會氣氛推向另一波高潮，現場
掌聲與尖叫聲此起彼落。

談及這次跨年首秀，團員們皆表示十分感謝能受邀站上跨年舞台，也已準備好滿滿能量迎接倒數時刻。鳳小岳也分享，現階段將專注於音樂創作與演藝工作，暫時不會嘗試其他領域，希望透過一步步累積經驗，讓自己持續成長、更加精進。值得一提的是，演出期間鳳小岳更即興拿起手機與現場觀眾自拍互動，展現十足幽默感。他笑說站上跨年舞台感到既興奮又期待，迫不及待想記錄下這個難得且難忘的瞬間。

接著登場的則是有著「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱〈分你一半耳機〉，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的〈STUCK IN MY HEAD〉，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。

洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。「2026 雄嗨趴」跨年晚會精彩內容接連登場，演出卡司強強聯手，誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同迎接嶄新
的新年時刻。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳漢典LuLu

推薦閱讀

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

15小時前

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

13小時前

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

15小時前

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

12/30 20:46

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

7小時前

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

11小時前

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

12/30 19:26

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

12/30 20:40

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

9小時前

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

14小時前

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

8小時前

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

12/30 17:45

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！

蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉
曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

RAIN打招呼

RAIN打招呼

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

【守護孩子的本能】寶寶從樹上摔落　心急松鼠媽急叼回

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前2

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　8年婚姻婚劃下句點

19分鐘前0

陳漢典Lulu高雄跨年放閃　讚集美貌與智慧於一身

20分鐘前0

不只巨蟒！蔡依林辣騎「10米高巨馬」衝觀眾席　4萬人全瘋了

23分鐘前0

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

34分鐘前0

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

36分鐘前11

謝京穎懷孕PO文藏玄機！　「2表情符號」疑洩寶寶性別

37分鐘前10

2PM玉澤演跨年夜奪獎！認愛首度放閃　霸氣喊未婚妻本名：我愛妳

43分鐘前14

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

44分鐘前43

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

50分鐘前22

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍
    15小時前1622
  2. 快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷
    13小時前84
  3. 李玉璽媽媽急抱孫　許允樂凍卵掃除婚事障礙
    15小時前1415
  4. 曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴
    12/30 20:463410
  5. 台劇男星是蔡依林演唱會工作人員！親曝幕後狀況
    7小時前202
  6. 蔡依林演唱會「踩巨蟒」太強　陸網憂心審批不會過
    11小時前164
  7. 昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　
    12/30 19:262412
  8. 蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席
    12/30 20:40507
  9. 36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」　
    9小時前3620
  10. 謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！
    14小時前307
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合