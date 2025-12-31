陳漢典Lulu高雄跨年放閃　讚集美貌與智慧於一身

記者葉文正／台北報導

「2026雄嗨趴」今晚於高雄夢時代時代大道盛大登場，高雄市政府集結多組人氣歌手輪番嗨唱，氣氛熱烈。主持人由陳漢典、木木林葦妮與阿本組成全新陣容，三人身穿粉紫色套裝一登場便掀起滿場尖叫。木木林葦妮更化身語言擔當，以中文、臺語、客語三聲道親切向觀眾問候，展現滿滿親和力。

▲阿本(左起)與陳漢典及木木主持高雄雄嗨趴。（圖／年代提供）

今天也是阿本的跨年主持首秀，他坦言心情既緊張又期待，盼能與高雄的朋友一同迎接嶄新一年。隨後，由新晉人夫陳漢典介紹首位重量級卡司——Lulu 黃路梓茵，陳漢典瞬間化身「誇誇大隊」，介紹詞火力全開，誇讚老婆集齊美貌與智慧於一身，許多人會稱其為主持女神，但她今晚將以歌手身份登臺，且必須強調她在每個領域都是女神，只要上臺就是100分！尚未開唱就先狂撒閃光彈，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu賣力演唱。（圖／年代提供）

高雄市政府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全，內政部政務次長馬士元、警政署副署長李文章亦南下視察活動維安，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，讓民眾安心迎新年。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。

高雄跨年晚會今晚熱鬧登場，超強卡司火力全開，多組不同風格的音樂陣容輪番上陣，從原住民音樂、客語創作、台語歌到中文流行音樂，帶領現場觀眾一路嗨到深夜。Ponay的原式大樂隊為現場帶來震撼演出，組曲〈表白＋找到你的喜歡＋N2 Cypher〉帶來力量感十足的勁舞演出，演唱至一半主唱Ponay卜耐更現場吹奏直笛，引來觀眾驚呼聲不斷。接著帶來的〈大魔王〉，強烈節奏與豐沛能量瞬間點燃全場，展現獨特台灣東岸阿美族風格融合現代音樂的魅力。

接著登場的是來自高雄的客家創作歌手邱淑蟬，她以溫暖細膩的嗓音，接連演唱歌曲〈棉被〉與〈行〉，以獨有的客語創作呈現出與眾不同的舞台，最後的高音環節更是餘音繞樑。主持人木木 林葦妮用客語與邱淑蟬進行訪談，並與現場觀眾互動，進行客語趣味遊戲，展現濃厚的地方味。

隨後登場的是首次登上跨年舞台的鳳小岳 & 壓克力柿子。主唱鳳小岳身著桃紅色大衣、手持電吉他，以渾厚嗓音接連演唱〈只想對你唱首鄧麗君〉、尚未正式發行的英語新作〈Beauty Ugly Make Believe〉，以及台語歌曲〈風車〉，巧妙融合國語、台語與英語元素，成功將晚會氣氛推向另一波高潮，現場

掌聲與尖叫聲此起彼落。

談及這次跨年首秀，團員們皆表示十分感謝能受邀站上跨年舞台，也已準備好滿滿能量迎接倒數時刻。鳳小岳也分享，現階段將專注於音樂創作與演藝工作，暫時不會嘗試其他領域，希望透過一步步累積經驗，讓自己持續成長、更加精進。值得一提的是，演出期間鳳小岳更即興拿起手機與現場觀眾自拍互動，展現十足幽默感。他笑說站上跨年舞台感到既興奮又期待，迫不及待想記錄下這個難得且難忘的瞬間。

接著登場的則是有著「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱〈分你一半耳機〉，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的〈STUCK IN MY HEAD〉，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。

洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。「2026 雄嗨趴」跨年晚會精彩內容接連登場，演出卡司強強聯手，誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同迎接嶄新

的新年時刻。