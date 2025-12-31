王心凌跨年辣洩螞蟻腰！　率120位舞者甜蜜唱跳掀回憶殺

▲王心凌以金色造型登場。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌今年為湖南衛視跨年晚會量身打造一段氣勢磅礴的演出，一口氣串聯六首經典代表作〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉、與〈彩虹的微笑〉，從甜蜜悸動到青春狂歡，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，也讓全場跟著節奏齊聲合唱，現場氣氛熱烈沸騰，收視也創紀錄，直接飆破2.39。

▲▼王心凌攜手龐大的120位專業舞者同台演出。（圖／天晴娛樂提供）



王心凌攜手龐大的120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演，機器人同步大跳〈愛你〉經典舞步的畫面，可愛又帥氣，整場表演透過精密的走位設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性的震撼舞台。舞者與機械人律動完美融合，搭配層層推進的燈光、雷射與 LED 視覺特效，宛如一場大型流動式音樂劇，氣勢驚人。

在舞台表現上，王心凌以金色造型，閃耀動人，更辣洩螞蟻腰，展現天后魅力，驚豔全場，無論是甜美笑容、精準肢體動作，或與舞群之間的互動節奏，都讓觀眾感受到屬於王心凌的甜蜜能量。