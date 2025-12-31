台中「最強跨年夜」已4.4萬人入場！告五人飆歌全場嗨翻

▲台中跨年晚會截至晚間7時吸引4萬4000人次入場。（圖／台中市新聞局提供）



記者白珈陽／台中報導

「2026台中最強跨年夜」今天（31日）在水湳中央公園盛大舉行，截至晚間7時，已經吸引超過4萬4000人次進場，由重量級卡司金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧管仲、超人氣天團告五人、經典天團動力火車等16組藝人輪番演唱，陪伴全國民眾迎接2026年到來。

台中市政府指出，今晚舞台星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲告五人稍早帶來數首經典歌曲。（圖／台中市新聞局提供）



新聞局長欒治誼表示，今年跨年晚會在卡司、舞台與整體規劃全面升級，同時也將安全列為首要任務，希望讓市民與來自各地的朋友，都能在安心無虞的環境中，留下最難忘的跨年回憶。

無法親臨現場的民眾，也可透過三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台及台灣大哥大 MyVideo 同步收看轉播，線上線下都能一起倒數迎新年。

為讓民眾順利進場迎新年，市府鼓勵多利用大眾運輸前往水湳中央公園，民眾可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」下車後，沿甘肅路步行前往會場；外縣市旅客搭高鐵可於高鐵台中站轉乘捷運至市政府站，再搭乘「市府線」免費接駁車直達會場，搭台鐵的民眾則可在松竹車站轉乘「松竹線」免費接駁車，接駁車自下午5時30分起發車，採坐滿即發，協助民眾順利進出會場。