比《紅白》精彩！跨年清單+1　《孤獨美食家新春篇》這裏看得到

記者吳睿慈／綜合報導

由松重豐主演的《孤獨的美食家2026新春特別篇》，再次於同時段挑戰日本國民節目《紅白歌合戰》，這不僅是該系列連續第 9 年推出跨年特別篇，更睽違5年加入「現場直播」環節，與觀眾一起迎接新年的到來。松重豐更向觀眾喊話：「可能會比《紅白》還讓人興奮喔！」

▲《孤獨的美食家2026新春特別篇》連續9年陪伴粉絲。（圖／LINE TV提供）



《孤獨的美食家》自第一季開播以來已走過13個年頭，劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐飾演），在拜訪客戶的途中走遍大街小巷，憑藉直覺尋找心儀餐廳，自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾。

今年的跨年特別篇中，五郎將挑戰一場史無前例的「食材集貨之旅」。為了籌備跨年活動要發放的飯糰，五郎將開著他的「戰友」古董車跑遍新潟佐渡、山形米澤等東北產米勝地，親自找尋最頂級的稻米與內餡食材。一如往常，五郎在趕路途中總會捲入預料之外的請託，但他秉持「吃飯皇帝大」的精神，在緊湊的時間內盡情享受地方料理。

▲松重豐更向觀眾喊話「可能會比《紅白》還讓人興奮喔」。（圖／LINE TV提供）



面對即將到來的現場直播挑戰，五郎能否準時帶著新鮮食材抵達會場，並吃下現做的飯糰為2025年畫下句點？主演松重豐表示：「聽說今年已經是連續播出第9年了，雖然9這個數字不上不下的，但為了表達對時代變遷的小小抗議，我決定挑戰現場直播！雖然大家太期待我會很困擾，但說不定真的會出現比《紅白》更讓人興奮的瞬間喔！」

▲新川優愛飾演跨年活動的企劃負責人。（圖／LINE TV提供）



本次特別篇的卡司同樣亮眼，新川優愛飾演跨年活動的企劃負責人，森永悠希則演出坐擁120萬追蹤者的網紅「飯糰大師」；此外，實力派演員塚本高史、福澤重文將分別飾演佐渡島的餐廳老闆與農夫；矢崎希菜與資深演員田島令子也將在五郎的覓食旅途中驚喜登場，而新川優愛與森永悠希預計也將在現場直播環節現身。

最終五郎能否準時帶著新鮮食材抵達會場，為2025年畫下完美句點？請鎖定《孤獨的美食家2026 新春特別篇》LINE TV的12月31日晚間11點上架播出。