蔡依林「史詩級道具齊發」直接封神！　粉看傻：狂到像奧運開幕

▲ 蔡依林在巨型道具「真相之書」演唱 。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，首日就震撼台下4萬人，演唱會片段更在網路上引爆熱議，她斥資9億把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬等20隻奇幻混種動物傾巢而出在大巨蛋，搭配每個章節主題所設計的「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」、七層樓高「愉悅之女」等各種巨型奇幻裝置，讓粉絲一片震撼，嚇喊：「這是蔡依林演唱會還是奧運開幕？」

▲▼ 蔡依林舞台狂冒超猛道具，讓粉絲看得目不暇給 。（圖／凌時差提供）



蔡依林最新一套演唱會，不僅從開場就有開場巨達3層樓高的「慶典公牛」率先盛大出巡繞場，不等歌迷還在震驚之中，蔡依林一個箭步就踏上三層樓高的巨蟒唱跳《美杜莎》，巨蟒更直衝進觀眾席，逼真地蛇行大巨蛋一圈，讓4萬名觀眾瞬間嗨到失控，掀起演唱會最狂高潮，粉絲拍攝的影片流到網路上後，更是引爆高度討論，紛紛直呼：「太狂了。」、「只有蔡依林能超越蔡依林。」、「有人跟我一樣嘴巴還沒合起來的嗎？」

唱到經典情歌時，蔡依林也沒有要放過觀眾的「下巴」，只見她以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身為純潔「金紗女伶」，躲在巨型道具「真相之書」後面，先是露出一顆小頭，隨著書一頁一頁慢慢翻開，揭開真相，她才完整走出來。

整場演出多達30種舞台巨型道具穿梭其中，形形色色讓歌迷看得目不暇給，創下近期演唱會之最，一舉打造出獨特沉浸式感官饗宴，讓這場超過150分鐘的魔幻大秀宛如一部結合時尚、藝術、音樂的史詩級音樂奇幻鉅作。