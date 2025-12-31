他是簡廷芮夫妻媒人！連晨翔買奶粉遇「好友一家四口」曝私下現況

記者黃庠棻／台北報導

藝人簡廷芮日前被爆與王品澔有私情，後續老公賴冠儒透過限動發文，強調「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」她也發文喊話丈夫「很感謝先生一路上對我的信任與支持」。而與夫妻倆交情頗深的連晨翔近期現身接受訪問時，也分享了近期在路上巧遇兩人的故事。

▲簡廷芮夫妻。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

連晨翔與簡廷芮老公賴冠儒是從小一起長大的好兄弟，直到現在仍會常常聚會，一群好友有著「樹林幫」之稱，而他也是夫妻倆的「媒人」，因為之前常約小倆口一起去拜拜而促成一段姻緣，在雙方爆發婚變風波時，他就有在第一時間傳訊息關心男方。

▲連晨翔是簡廷芮夫妻的媒人。（圖／記者黃克翔攝）

對此，連晨翔近日在出席新戲《舊金山美容院》訪問時，也被問到最近是否有關心簡廷芮夫妻，他低調表示「還好」，但前幾天去買奶粉時有偶遇小倆口，對方也帶著小孩一起出門，私底下也會跟兩人討教育兒經，笑說「畢竟他們是前輩，還是會討論育兒用品之類的話題」。

▲連晨翔路上偶遇簡廷芮夫妻。（圖／記者黃克翔攝）