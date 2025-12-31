準備好衛生紙！《怪奇物語》大結局預告　哈普一句「最後一次」惹哭全網

記者蕭采薇／綜合報導

全球影迷屏息以待！Netflix 神劇《怪奇物語》第5季大結局將於明天（1月1日）上午9點正式上線。昨晚官方釋出最終預告，當哈普警長（大衛哈伯 飾）語帶哽咽地對伊萊雯（米莉芭比布朗飾）說出：「我要妳奮戰，最後一次。」

▲《怪奇物語》第5季完結篇。（圖／Netflix提供）

預告畫面回顧伊萊雯從實驗室受虐童年到如今獨當一面的成長，瞬間引爆粉絲淚腺。官方更直接示警：如果之前的集數已經讓你哭到崩潰，那看大結局前「請務必準備好衛生紙」。

為了終結這場長達多年的霍金斯惡夢，主角群將執行最後的危險任務—「豆莖計畫」（Beanstalk Plan）。預告中，眾人為了救出被綁架的荷莉（奈兒費雪飾）與其他孩子，毅然決然跳入異次元世界的「深淵」（Abyss）。這一次，他們不再是被動逃跑，而是主動出擊，齊心協力要找到大魔王威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）並徹底消滅他。

第5季背景設定在1987年秋天，霍金斯小鎮因裂縫開啟而傷痕累累，甚至被政府列為軍事隔離區。在威爾失蹤將屆週年之際，伊萊雯一邊躲避政府搜捕，一邊面對比以往更致命的黑暗力量。哈普的那句「為了這件事結束後的生活而戰」，道出了所有人心中最微小卻艱難的願望。

《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播中，史詩級大結局將於1月1日台灣時間上午9點，在Netflix全球獨家上線。