林俊傑20歲女友絕美婚紗照瘋傳！　七七低胸白紗洩「極品鎖骨」

記者陳芊秀／綜合報導

44歲金曲歌王JJ林俊傑昨日（29）公開認愛，對象是20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），兩人此前多次被目擊約會同行，最新大合照同框他的父母，引發外界好奇是否好事將近。同時七七過去拍攝的婚紗照也在陸網瘋傳。

▲林俊傑20歲女友絕美婚紗照瘋傳！（圖／翻攝自IG、小紅書）

照片中，七七身穿一襲法式復古風的純白婚紗，設計別出心裁。禮服採用夢幻的宮廷風泡泡袖剪裁，胸前點綴著細緻的蕾絲與珍珠刺繡，方領低胸的設計完美展現了她深邃的鎖骨與優美的肩頸線條。她頭戴簡約的白色頭紗，搭配玫瑰金項鍊，妝容清透，時而對著鏡頭甜笑，時而露出無辜神情，宛如童話中走出的公主。值得注意的是，她當時在配文中寫道：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧！」

▲七七發文：「為自己穿一次婚紗吧」。（圖／翻攝自小紅書）

而林俊傑出道22年，對於感情生活一向低調，這次罕見大動作公開認愛，令外界相當意外，且直接是曬出與爸媽同框的天倫照，掀起網友揣測2人是否好事將近，甚至謠傳女友肚皮有喜，對此，經紀公司也低調回應表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。」至於外界關心是否有進一步規劃，經紀公司強調，目前並沒有具體計畫，「現階段仍會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

▲林俊傑罕見大動作認愛。（圖／翻攝自IG）