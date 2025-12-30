曹西平遺體親兄拒認領！「前嫂嫂」龍千玉痛悼：孝順的孩子慢慢走

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日驚傳猝逝家中，新北市消防局三重分隊深夜10時許抵達位於三重住處時，發現他已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬。他生前多次感嘆沒有家人，警方聯繫親屬，其胞兄表示不願出面處理，後事如何處理令人憂心，而「前嫂嫂」龍千玉也於30日發文哀悼。

▲曹西平猝逝，「前嫂嫂」龍千玉發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

龍千玉與曹西平的淵源深厚，她曾是曹西平三哥的妻子，雖然後來婚姻劃下句點，但兩人的關係並未因離婚而斷絕。打從她17歲時，就認識當時19歲的曹西平，至今已交心長達45年。曹西平多年來不僅視她為至親，更經常在公開場合力挺，兩人早已超越法律上的親屬關係。

而龍千玉透過社群平台發文表示，曹西平是一位極其善良且孝順的人，總是將「百善孝為先」掛在嘴邊，並以身作則成為榜樣。最令她感動的是，對方曾說「江媽（龍千玉母親）就像我的媽媽一樣」，並長期對龍家展現無微不至的照顧。她去年與母親特地前往台中店裡為曹西平驚喜慶生，當時對方紅著眼眶說很感動的畫面，「那個畫面，我一直放在心裡」。

原本一直想再去台中探望曹西平，龍千玉因行程交錯，「我到台中，您卻回台北了」。她心碎寫道：「沒想到，這一次變成了我永遠也追不到您的一次」。龍千玉感念曹西平這一輩子對她的呵護、鼓勵與默默照顧，強調這份溫暖將一輩子不忘，並祝願「四哥慢慢走。您永遠在我心裡」。

截至目前為止，曹西平遺體送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清死因。曹西平乾兒子Jeremy30日公開發文，請求曹家家屬能將後事全權交由他處理。乾兒子表示，曹西平走得安詳，「是睡著走的，無病無痛」，因此不希望遺體再接受檢察官相驗。