八點檔女星剛喪夫「事業又遭背叛」身心崩潰！認了戲裡戲外都很虛

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情扣人心弦，昨（29）日全體平均收視創下1.32新高，其中最受女性觀眾青睞，35-49女性2.13、而24-49女性族群 1.83更拿下全國第一。溫馨逗趣的家庭議題笑淚交織，近來劇中黃瑄飾演的「曉蘭」在丈夫離世後，接連遇上人生打擊。

▲黃瑄近期在《寶島西米樂 守護》面臨多重壓力。（圖／台視提供）

黃瑄飾演的「曉蘭」不僅女兒離家出走，原本店內的得力助手也另起爐灶，導致生意一落千丈，讓她身心狀態大不如前，近來劇中經常以病容現身，講不到幾句話就咳嗽不止，甚至接連昏倒，由於心臟不舒服，劇中時常用手摀著胸口。

相較過去打扮精緻、意氣風發的模樣形成強烈對比，黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」，她透露因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。

黃瑄表示「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」她形容，「曉蘭」在丈夫過世後，就像心裡被打斷一條腿，只能硬撐著生活。除了先前照顧慢性病患者、承擔家庭與事業的經營壓力，女兒又接連出狀況，長期累積的悲傷與責任，讓角色逐漸走到身心崩潰邊緣。

角色在現階段的轉變十分明顯，黃瑄同時也十分心疼角色「梅樹過世後，曉蘭再也沒辦法像以前那樣武裝自己。」她在表演上也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態，細膩呈現角色在身心層面的轉變。

談到情緒戲，黃瑄坦言有時反而害怕看到劇本上寫著「痛哭流涕」，表示「情緒真的到了一個程度，自然就會哭出來，硬用技巧反而對演員很傷，體力負荷也很大。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。