僅相差2歲！方季惟和謝沅瑾竟是高中同學　哈林驚呆：比較像師生

不老「軍中女神」歌手方季惟與命理大師謝沅瑾，藝人熊熊（卓毓彤）與Mars夫妻檔，以及哈利與慶慶所組漫才團體「現點現做」，三組人同上庾澄慶（哈林）主持公視《哈！真相大白了》。哈林詫異問方季惟與謝沅瑾組合「聽說你們竟然是高中前後期？」方、謝兩人異口同聲說：「我們是高中同學」，只不過謝沅瑾大方季惟2歲，但哈林也對駐顏有術的方季惟說「怎麼他好像大妳兩代的感覺」，還笑謝沅瑾「有點像老師，妳反而像學生」。

方季惟形容目前外型成熟穩重的謝沅瑾「以前在學校好瘦喔，感覺風一吹就倒」，還透露對方以前練國術，每次參加比賽唱歌「都要唱老歌《夢駝鈴》，然後再打國術」，回憶青春歲月的一番話也讓謝沅瑾不禁害羞地臉紅。

哈林也提到自己一開始看到上節目來賓名叫「哈利」，以為「我兒子要來了」，再看到旁邊「慶慶」，笑說：「連我本人也來了，不是兒子就是我本人」，雙人漫才團體「現點現做」成員名字的巧妙，讓哈林自己看了也笑出來。

節目中，三組搭檔討論「感情好，會不會長得像？」，風水命理師謝沅瑾以自己閱人無數的觀察說「感情好的人確實會在某些地方越來越像」，也提到「內在磁場」會調整，從東南西北聚在一起生活的女生彼此會互相影響，「大概半年左右，生理期會慢慢、慢慢地調整到差不多時間」，有過經驗的熊熊也稱「『那個來』真的會一起，時間都差不多」。