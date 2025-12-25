剛自首閃兵！Energy前成員突大動作「剃寸頭」掰了長髮：人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

唐振剛曾是Energy的成員之一，近年則因演出《角頭》系列電影進一步打開知名度，未料他10月底突然主動前往新北地檢署自首閃兵，引發社會譁然。近日格外引發討論的是，他突然在平安夜大動作剃頭，但並沒有詳細說明原因。

▲唐振剛突然大動作剃寸頭。（圖／翻攝自Instagram／bboyice1）



唐振剛選在聖誕節前夕，揮別留了許久的標誌性長髮，進行一場「門面大改造」。在Instagram限時動態中，他先是曬出變髮前的自拍照，寫下「最後一眼好長的頭髮」作為紀念，隨後便公開了剃頭過程。看著理髮器大刀闊斧地推過頭頂，他透露這是「人生第一次嘗試寸頭」，展現想要煥然一新的決心。

▲唐振剛拍下「最後一眼好長的頭髮」作為紀念。（圖／翻攝自Instagram／bboyice1）



有趣的是，唐振剛將剪下的大量散落髮絲，在地板上精心排列成一個巨大的笑臉圓形花圈，並加上聖誕紅與鬼靈精的貼圖裝飾，瞬間變身成另類的聖誕圈。身為基督徒的他，更引用聖經《哥林多後書》的章節寫道「感謝神，因祂有說不盡的恩賜」，將變髮過程轉化為對信仰的感恩。

▲唐振剛分享剃髮過程。（圖／翻攝自Instagram／bboyice1）



最終成果出爐，唐振剛頂著俐落的極短寸頭帥氣亮相，少了瀏海遮擋，五官顯得更加深邃立體，整個人散發出硬派的陽剛氣息。他在自拍中配上「平安夜、聖誕節，健康、平安、喜樂」的暖心文字，以全新的面貌迎接聖誕。

▲唐振剛將變髮過程轉化為對信仰的感恩。（圖／翻攝自Instagram／bboyice1）