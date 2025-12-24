60歲美魔女歌手美成這樣太驚人！　還被陌生女來電告白：好喜歡妳

記者蔡琛儀／台北報導

自選秀節目《我要當歌手》脫穎而出的「美魔女歌手」談詩玲，近日推出第十張專輯《神鵰俠侶》，入行十年，她形容新專輯是為自己量身打造，每一首歌都記錄著成長歷程與心境，在造型上她也大膽突破，薄紗露肩搭配緊身褲展現好身材。





▲談詩玲出新輯《神鵰俠侶》。（圖／豪記提供）

60歲的談詩玲平時就有運動習慣，也希望在入行十年的時刻，從音樂到視覺全面煥新，開心新造型獲得老公誇讚。不過新歌〈神鵰俠侶〉MV曝光後，古裝造型竟讓她半夜接到20多歲陌生女粉連環來電告白，讓她既驚訝又無奈，過去她也遇過已婚男粉喊她老婆，面對粉絲頻頻示愛，談詩玲笑稱是「甜蜜的負擔」，提醒自己必須更加謹慎應對，也開始過濾未顯示來電。

新歌〈斤斤計較〉曲風輕快，她直言唱到心坎裡，因為自己對生活一向隨性，唯獨感情無法馬虎，追求專一與真心。談到婚姻，她分享剛結婚時對老公的照顧會十分要求計較，經歷婚姻洗禮，自己也能為對方著想。

▲60歲的談詩玲身材外貌保養得宜。（圖／豪記提供）

曾經有一次半夜胃痛，仍鎮定的自己開車到醫院掛急診，談詩玲貼心表示老公每天非常忙碌，不忍打擾他睡眠，「萬一有不好的病情，至少自己先承擔，可以先不讓他知道擔心。」老公知道她愛吃美食，經常會關心：「妳吃這麼多，腸胃有順暢嗎？」讓談詩玲常常無言以對，「但這就是我老公的另類貼心！」