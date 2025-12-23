許富凱年末獻重磅驚喜！　跨年連趕2場搶先曝彩蛋

▲ 金曲歌王許富凱推出年度壓軸椎心創作〈對我祝福〉。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱推出年度壓軸椎心創作〈對我祝福〉，在新專輯尚未發行之前，許富凱希望再以一首新歌當作禮物送給支持他的歌迷，而今年跨年夜他將連趕嘉義、屏東2場演出，預告將獻出首唱給樂迷們最佳的新年祝福，許富凱表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰！」許富凱也送給歌迷2026祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 金曲歌王許富凱在年末獻給歌迷禮物。（圖／何樂音樂提供）



推出距離上一張專輯發行《五木大学》已相隔兩年，細數期間許富凱不只以歌者身分參與實境節目，更演出《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇，並拿下第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男主角，再有各類演出活動佔滿行事曆與歌迷相會，也讓樂迷們每次見面就對偶像許願，敲碗新專輯趕緊到來。許富凱也送給歌迷2026祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」

新歌旋律始於許富凱一直很喜歡張惠妹的一首歌〈真實〉，這首歌的原曲是韓國曲，讓他想試著填進台語歌詞看看，才有了〈對我祝福〉最初的樣貌。他靠著想像先想出地點、情境、人物、以及人在情感上常常容易產生的一些情緒，然後還有什麼情緒容易讓人有共鳴，他想到的就是失戀。失戀時都會聽很多的悲傷情歌，尤其到了KTV很容易就會想要唱一些發洩情緒的情歌，許富凱就朝著這個方向把歌寫出來。

MV邀來導演林士鈞操刀，這也是許富凱二度與春沐國際合作，這回導演運用AI技術來製作，他指出：「並非為了效率，而是作為影像風格的探索工具，整體視覺採用近似印象派的影像處理方式。真正的難度在於一致性與情緒控制，在保留模糊、筆觸感與情緒層次的同時，仍需維持人物輪廓與畫面節奏的穩定，避免每個畫面看起來像不同作品。」

