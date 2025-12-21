EXO睽違8年合體MMA！慶功宴感人一幕　D.O.罕見發文：愛哭鬼們

記者張筱涵／綜合報導

南韓天團EXO在歷經成員陸續服完兵役的「軍白期」後，於20日登上MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮舞台，一口氣帶來5首經典歌曲，這也是EXO睽違多年再度以完整團體之姿站上大型頒獎典禮舞台，正式宣告回歸，現場與線上反應皆相當熱烈。

▲EXO。（圖／翻攝自FACEBOOK／EXO）



表演結束後，成員D.O.在Instagram限時動態分享一張照片，並寫下「愛哭鬼們」，可見Suho低頭掩面哭泣，Kai則是勾著隊長肩膀安慰，十分感動。

這張照片被轉到南韓論壇theqoo整理，EXO此次是軍白期結束後，睽違約8年首次站上頒獎典禮的團體舞台，為了呈現最佳狀態，成員們練習到凌晨4點，全力準備演出。舞台順利完成後，成員們在會後聚餐時情緒湧上，Suho與Kai才會在感動與釋懷交織下落淚。

▲D.O.拍下Suho、Kai哭泣的樣子。（圖／翻攝自Instagram／d.o.hkyungsoo）



照片曝光後，大批網友湧入留言，幾乎一面倒是感動與祝福聲浪，不少粉絲高喊EXO的團體口號「We Are One」，留言包括「真的看得出來他們有多珍惜團體」、「不是粉絲也被感動到了」、「都敬秀發限動本身就很犯規」、「這不是眼淚，是這幾年的重量」等，相關討論迅速洗版社群。

不少人也注意到，向來低調的D.O.久違更新限時動態，還是為了團體，讓粉絲直呼「更有意義」。隨著軍白期正式告一段落，粉絲也期待EXO未來能帶來更多完整體舞台，迎來屬於他們的全新篇章。