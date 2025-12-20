ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊繡惠點名北捷兇嫌父母：問題很大
停止內耗的5個方法！
為了宇宙人！大咖女星驚喜現身台灣
依依遇孕期大魔王「情緒沒來由往下掉」　深夜嘆：感覺真的很可怕

記者王靖淳／綜合報導

依依（陳依依）和藝人納豆（林郁智）去年底完成結婚登記，本月初驚喜公開懷孕喜訊，最近也舉辦性別派對，正式揭曉腹中的寶寶是女生。平時會透過社群記錄生活的她，今（20）日在限動發文透露，自己似乎開始感受到孕期大魔王。

▲▼依依。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲依依肚子裡的寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

依依坦言最近感受到自己的孕期大魔王，同時也表示，「原來最讓我害怕、難受的，不是孕吐、疲累、頭暈」，反而是賀爾蒙的劇烈變化。她指出，在懷孕期間孕婦體內的雌激素、黃體素快速波動，都會直接影響大腦中與情緒相關的神經傳導物質，「就像情緒坐雲霄飛車，沒來由的突然往下掉。」

▲▼依依。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

▲依依感受到孕期大魔王。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

對依依來說，懷孕帶來的不適反應或許還在可控範圍內，「身體上的不適對我來說都很好排解。」然而，心理層面的衝擊卻完全是另一回事，為此她坦言：「負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。」面對這場與自身荷爾蒙的硬仗，依依透露自己的調適方式是好好洗澡，同時也感性喊話：「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且並不是你不夠堅強，記得好好照顧自己此時此刻的情緒。」

依依納豆結婚

