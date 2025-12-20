北車中山砍人勾鄭捷案　蕭彤雯曝自保關鍵：不滑手機、不戴耳機

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，前主播蕭彤雯也在社群發文談論此事。

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯在文中回憶11年前那場震撼全台的鄭捷案，並透露，當年案發下午她原本正準備進行太陽花學運領袖的專訪，卻突然接到主管緊急指令衝上主播台。她表示當時看著從現場傳回、未經任何馬賽克處理的血腥素材，內心受到極大衝擊，只能強忍恐懼，憑藉著職業本能向觀眾描述詳情，至今讓她感嘆：「我永遠不會忘記。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著時間推移，大眾似乎已淡忘當年的恐懼，蕭彤雯觀察到這十年來，人們不只是搭車滑手機，甚至連走路都在滑手機。身為母親，她透露平時就不斷耳提面命告誡孩子一項保命鐵則：「走在路上絕對不滑手機、不戴耳機，這樣你才有辦法注意到周遭的不對勁，你才來得及跑。」她認為這是在公共場所保護自己的唯一途徑。

▲蕭彤雯PO文談隨機砍人案。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

面對這起造成嚴重傷亡的擲彈砍人案，蕭彤雯沉痛表示「字字都是傷痛」，並將此次事件與當年的北捷案對照，呼籲社會大眾應多一點危機意識與相互關心，文末她也誠摯地為無辜枉死的受害者默哀，並為仍在治療中的傷者祈福平安。