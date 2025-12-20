ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
韓傳奇徐賢淑快閃來台6小時！ 看北捷新聞：希望不要再發生

記者葉文正／台北報導

韓國傳奇啦啦隊長徐賢淑20日旋風來台，參加《CHEER UP》女孩快閃盛典，她中午11點多抵台、傍晚6點多便要趕赴機場，笑說自己只睡了兩個小時就出發。儘管行程緊湊，但一想到能和粉絲見面，就感到相當期待與心動。活動之餘，她也關心到台灣昨日發生的社會事件，並表達關切之意。

▲徐賢淑來台灣出席活動。（圖／CHEER UP提供）

▲徐賢淑來台灣出席活動。（圖／CHEER UP提供）

徐賢淑透露，自己是在 Threads 社群平台上看到昨日的攻擊事件新聞，「看到新聞真的覺得很遺憾，也有點不安。」她坦言，台北車站是平時經常會去的地方，當天早上也曾和經紀人討論此事，「多少會有點害怕。」

▲徐賢淑來台灣出席活動。（圖／CHEER UP提供）

▲徐賢淑看北捷新聞，坦承也會害怕。（圖／CHEER UP提供）

她進一步表示，其實韓國過去也曾發生過類似的隨機攻擊事件，「那時候整個社會都在討論，大家都很震驚。這種事情真的很可怕，沒想到台灣也會發生，對此感到非常遺憾。」談及是否因此提高自身警覺，她表示，現在外出時會更加留意周遭環境，「以前走路會戴著耳機聽音樂，現在音量會調小一點，也會多注意四周。」她也真誠地期盼，「希望這樣的事情不要再發生了，也希望台灣民眾多多注意安全。」

談到此次《CHEER UP》活動快閃來台，徐賢淑坦言，這是她第一次參加能與粉絲一對一近距離互動的活動，心情既緊張又期待。被問到希望呈現給粉絲什麼樣的自己？她語氣瞬間變得活潑，「好像台灣粉絲一直覺得我比較嚴肅、正經，希望透過這次活動，展現比較反差的一面，讓大家看到不一樣的我。」至於台灣美食，她也笑說，一直很喜歡台灣火鍋，但上次來台吃了烤鴨，「非常好吃，印象很深刻。」

選單收合