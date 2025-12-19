23歲周柯宇《狙擊蝴蝶》爆紅！親二哥是「短劇男神」坎坷身世曝光

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星周柯宇因演出《狙擊蝴蝶》人氣大漲，戲裡與大19歲的陳妍希大談姐弟戀，癡情死守一人的愛情觀擄獲大批粉絲。而除了他爆紅，網友更發現他的二哥是短劇男神周昊杉，與家人的關係再度成為外界關注焦點。

▲周柯宇因演出《狙擊蝴蝶》爆紅，二哥是短劇男神周昊杉。（圖／翻攝自微博）

原來周柯宇與二哥周昊杉隸屬同一家公司「嘉行新悅」，兩人外型相似。周昊杉年約25歲，身高188公分，近期因演出直式短劇《人生錄像廳》受到關注，該劇單集播放量突破1億次，成績不俗，並且陸續演出多部短劇，逐漸打開知名度，小弟周柯宇新劇《狙擊蝴蝶》播出時，他也轉發貼文加入宣傳行列。

▲周昊杉主演直短劇《人生錄像廳》打開知名度，該劇單集播放量突破1億次。（圖／翻攝自微博）

周柯宇的成長背景也引起外界好奇。他的本名叫周丹尼爾，是三兄弟中排行最小，父母早年離異，4歲曾經走失，7歲時因遭遇火災頭部受傷。由於他出生以來就沒有與父親相處，由年長十幾歲的大哥兼父職照顧他長大成人，後來參加選角節目《創造營2021》，獲選出道加入限定組合「INTO1」，開始逐步走紅。

▲周柯宇新劇開播，二哥周昊杉轉發弟弟貼文宣傳。（圖／翻攝自微博）

而周家大哥曾公開發文談及家庭故事。他現在是一名律師，自己從2009年開始工作後，把兩個年幼的弟弟接來照顧，只是告訴弟弟爸媽不在身邊，沒有告知已經離婚，直到周柯宇出道後，父親涉傳銷爭議事件被挖出，大哥才首度公開家庭私事。