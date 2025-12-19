ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許茹芸密謀5個月「新身份」曝光！　老公最後才知道：很有壓力

▲▼許茹芸推出第一本翻譯作品。（圖／茹聲工作室提供）

許茹芸推出第一本翻譯作品。（圖／茹聲工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

許茹芸推出她的第一本翻譯作品《天空尋寶記-初學者的雲朵冒險之旅》，她起初有些猶豫，因為翻譯工作不比日常對話，是需要英語專業的呈現，不過她在看了書後，發現內容非常深入淺出、很有意思，加上整本書的畫風柔和又溫暖，十分美麗，深深吸引她，於是點頭同意，接下人生第一份翻譯工作，挑戰全新領域。

▲▼許茹芸花了4、5個月翻譯。（圖／茹聲工作室提供）

▲許茹芸花了4、5個月翻譯。（圖／茹聲工作室提供）
  
許茹芸曾演出音樂劇《向左走向右走》的女主角，女主角的工作就是翻譯，當她接下翻譯工作後笑說：「很棒的巧合。」開始翻譯是她結束巡迴演唱會的一段空檔，她回到首爾的家，一周抽出幾天空檔，帶齊翻譯所需的相關用具，前往住家附近她非常喜歡的一家咖啡廳開始「上班」，「我都去同一家咖啡聽，幾乎都選擇靠窗的位子，看著咖啡廳裡的客人和街道的人來人往，打開筆電，開始翻譯。」她原本擔心對雲和天空的專業用語不夠了解，在確認會有氣象專業人員的協助後，她安下心來，沈浸在雲的世界。
 
整個翻譯過程花了4-5個月，許茹芸說：「出版社沒有給我時間的限制，所以沒有感受到太大的壓力，翻譯的過程真的很有趣，是以學習的心態來了解雲。」她從小就喜歡趴在窗戶邊，仰望天空，唱著歌，看著雲朵一朵朵變化，現在透過翻譯，能夠更了解雲朵，讓她很開心。翻譯的過程十分順利，她以「一氣呵成」來形容，不過在選擇如何以中文呈現時，她稍稍苦惱了一下，「這本書可以給大人看，也適合給小孩看，所以在用字的選擇上，是希望能淺顯易懂一些，不要太深奧，最後決定用帶有童趣的語言和輕鬆的口吻來翻譯，希望可以讓所有人都能更了解雲和天空。」
 
而許茹芸剛接下工作時，並未和老公分享，「一開始還是有點壓力，因為畢竟是英文的工作。在我越翻越有信心之後，才跟他說。」所以幾乎是翻譯到一半後，老公才得知她帶著筆電去咖啡廳是在忙什麼，並十分鼓勵她說：「很好呀，可以認識非常多雲。」她跟老公分享書裡內容有觸及極光的形成，兩人一直都很希望能有時間一起去看極光，這次的翻譯讓兩人更積極的計劃極光之旅。
 

