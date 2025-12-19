記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈近來延燒「打針阿姨」爭議，諧星朴娜勑遭挖出涉非法醫療行為，一名「打針阿姨」經常會出差到她的所在之處吊點滴、打營養針，該項行為遭質疑並非正當管道尋求治療，引起韓網撻伐，連SHINee Key都被牽扯其中。如今，主持人全炫茂也在19日遭挖疑似非法吊點滴，對此，他緊急透過公司發聲：「有經過醫院方正當開處方所接受的治療。」否認違法。

▲全炫茂遭挖出9年前曾在車裡打點滴。（圖／翻攝自MBC）



全炫茂19日遭韓網挖出，他曾在2016年於《我獨自生活中》在車內吊著點滴現身，他的身體狀態又不好，但行程又非常忙碌，只能在車內進行治療，這段畫面當時沒被發現不對勁，卻在9年後遭到質疑。

對此，全炫茂緊急透過經紀公司SM C&C回應：「全炫茂當時喉嚨狀況不太好，已在醫院接受過醫師治療與開設處方制料，但由於距離拍攝時間太緊湊，醫生判斷不得已於移動途中完成治療，而該過程的一部分在節目中被播出。」公司強調除了收尾的點滴治療外，其餘都是在醫院完成。

▲全炫茂公司急發聲一切合法。（圖／翻攝自全炫茂IG）



經紀公司SM C&C也表示，全炫茂不曾私下把醫生叫來家裡或接受任何非法醫療治療，「為避免與事實不符的誤解持續擴散，懇請外界克制對毫無根據的事情揣測與扭曲解讀。」