2026跨年日韓星名單總整理！13組卡司超狂　KARA、HIGHLIGHT都來台

記者劉宜庭／綜合報導

距離2026年只剩下不到兩週！全台各地跨年晚會進入最後備戰狀態，粉絲最關心的「日韓神級大咖」名單終於全數定案，準備在12月31日晚間High翻全台灣。今年堪稱是二代團與實力派Solo歌手的天下，不僅傳奇女團KARA空降台北，MAMAMOO的華莎與頌樂更是上演精彩的「南北大戰」。《ETtoday星光雲》特別為大家整理了最終版全台日韓星演出懶人包，快來看看你的本命在哪裡陪你倒數！

▲KARA。（圖／翻攝自KARA官網）

北部戰區：傳奇女團回歸 KARA鎮守台北城

北部跨年戰區競爭激烈！「臺北最High新年城」今年祭出超級殺手鐧，邀請到二代傳奇女團KARA重磅回歸，這也是她們睽違許久再次登上台灣大型舞台，勢必掀起一波「Honey」與「Mr.」的回憶殺熱潮。

▲華莎。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）



新北市則主打雙現場、雙享受。淡水場迎來「強勢姐姐」、MAMAMOO成員華莎（Hwasa），以她獨有的性感魅力與爆發力唱功征服觀眾；八里場則邀請到韓國團體Baby DONT Cry以及日本知名創作歌手樋口愛接力演唱。

▲Baby DONT Cry。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）



▲樋口愛。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）



桃園跨年晚會則充滿粉紅泡泡，由永遠的「妖精偶像」Apink陪大家甜美度過2025的最後一刻。

▲APINK。（圖／翻攝桃園跨年晚會官方官方網站）



中部戰區：二代團實力派坐鎮 EXID、HIGHLIGHT來了

台中夜店邀請到以洗腦神曲《Up & Down》逆襲爆紅的EXID成員慧潾，預計將帶來火辣熱舞炒熱現場氣氛。雲林縣今年則是給足驚喜，邀請到全員軍畢、唱跳實力也是神級的男團HIGHLIGHT坐鎮，消息一出讓中部的Light（粉絲名）全都瘋狂了！

▲慧潾。（圖／翻攝自Facebook／Super House Nightclub ）

▲HIGHLIGHT。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）



南部戰區：MAMAMOO南北連線 台南陣容超豪華

南部簡直是今年的「韓流重鎮」！嘉義市請來擁有「吞CD」唱功的MAMAMOO隊長頌樂（Solar），與遠在淡水的隊友華莎遙相呼應。

▲頌樂。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市政府文化局）



台南市今年的卡司一口氣集結了韓國大勢新生代女團STAYC、充滿活力的新人男團ALL(H)OURS，以及日本「可愛代名詞」、前℃-ute成員鈴木愛理，三組日韓藝人輪番上陣，滿足不同族群的粉絲。高雄跨年則由「限定女王」、IZ*ONE出身的權恩妃帶來性感又充滿魅力的Waterbomb級舞台演出。

▲STAYC。（圖／翻攝自Facebook／台南好Young ）



▲ALL(H)OURS。（圖／翻攝自Facebook／台南好Young ）

▲鈴木愛理。（圖／翻攝自Facebook／台南好Young ）

▲權恩妃。（圖／翻攝雄嗨趴官網）

東部戰區：日式搖滾與太平洋的邂逅

東部的朋友今年跨年也很不一樣！花蓮縣跨年晚會邀請到日本樂團Czecho No Republic，將為東台灣帶來充滿活力與獨特風格的日式搖滾跨年夜。

▲Czecho No Republic。（圖／花蓮縣政府提供）

