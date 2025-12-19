多此一舉？郭到元酒駕「長文道歉」宣佈復出　網不領情：不需要

記者張筱涵／綜合報導

曾捲入酒後駕車爭議的南韓演員郭到元，19日透過官方聲明宣布重返演藝活動，並親自就過去錯誤向外界致歉。他表示，花了很長一段時間才鼓起勇氣寫下這段話，坦言「害怕、羞愧」，也為自己的錯誤讓大眾失望再次低頭道歉。

郭到元在聲明中提到，自己於2022年犯下酒駕這項「重大的錯誤」，事件發生後，他長時間反省是否還有資格站在大眾面前，並在遠離鎂光燈的日子裡，重新思考「在成為演員之前，該如何作為一個人生活」。他也坦言，對於未能在更早的時間點出面道歉、說明立場，感到相當愧疚。

郭到元強調，未來不會急於尋求原諒，而是希望用實際行動證明責任感，「不是用話語，而是用生活來證明」。而在發聲前一天，郭到元已透過18日公開的《Villains》正式回歸螢幕。

回顧事件，郭到元於2022年9月25日在濟州島酒後駕車，當時血中酒精濃度高達0.158%，最終因違反道路交通法遭法院處以1000萬韓元罰金。

然而，他的回歸消息曝光後，許多網友對其選擇公開發聲、正式「宣告回歸」的方式表達反感，認為若要回來，「低調回歸就好」，質疑長篇聲明的必要性，也有人直言演員相較其他藝人，「復出門檻似乎特別低」，甚至批評所謂的「自省期」更像是暫時消失後再回到片場。

也有網友將矛頭指向整體演藝圈生態，認為酒駕、涉法爭議藝人仍能持續回歸，反映產業對違法行為過於寬容，直言「不想再消費酒駕藝人的作品」。更有人呼籲應從制度面加重酒駕處罰，才能真正遏止類似事件重演。

不過，輿論中亦存在不同聲音。有網友認為，酒駕固然是嚴重錯誤，但事件已過多年、當事人也依法受罰，若未造成他人傷亡，是否該給予重新站起來的空間，仍值得討論；也有人表示，希望他能以作品與行動回應質疑，而非停留在道歉文字上。

整體而言，郭到元的回歸在演藝圈內外掀起不小波瀾，也再次引發關於「藝人犯錯後是否、以及如何回歸」的討論。隨著新作公開，他未來的一舉一動，仍將持續受到外界關注。

